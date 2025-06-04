鉅亨網編輯林羿君 2025-06-04 15:20

‌



2023 年底震驚 AI 行業乃至整個金融圈的 OpenAI「逼宮大戲」即將搬上大銀幕。

想看嗎？金球影帝變身奧特曼 演繹OpenAI逼宮鬧劇。(圖:shutterstock)

根據《好萊塢報道者》3 日報導，這部描述 OpenAI 動盪時期的電影正在製作中，當時 OpenAI 聯合創棒人奧特曼 (Sam Altman) 在短短五天內，經歷了從被董事會罷免到迅速復職的戲劇性轉折。

‌



據悉，這部電影暫定名為「Artificial」(人工)，也就是 AI 縮寫中首個字母代表的單詞，由亞馬遜米高梅工作室製作，計畫今年夏天啟動拍攝，選址舊金山和義大利。

消息人士透露，曾執導《以你的名字呼喚我》到《挑戰者》盧卡格達戈尼，正洽談擔任此片的導演，將延續其過往緊湊敘事風格。

選角方面，金球獎影帝「蜘蛛人」安德魯加菲爾德（Andrew Garfield）有望出演主角奧特曼；《週六夜現場》編劇西蒙里奇已完成了相關劇本創作，這意味著影片或將至少融入部分喜劇元素。

以 OpenAI 為題材的喜劇電影顯然頗具合理性，畢竟人工智慧領域本就充滿戲劇感，而兩年前這場風波更是一場十足的荒唐劇。

2023 年 11 月，奧特曼突遭解僱，同時卸去 CEO 及董事會職務，官方理由是董事會不再信任其領導能力。短短 5 天後，經過多輪談判交涉，奧特曼在 OpenAI 其大金主微軟和員工的鼎力支持下，又戲劇性地迅速復職。