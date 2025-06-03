鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-06-03 16:10

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美國商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 周一 (2 日) 表示，美印貿易談判正在取得進展，協議可能很快就會敲定。雙方正努力在 7 月的最後期限前完成談判。

美商務部長：與印度談判進展順利 即將達成貿易協議(圖:shutterstock)

盧特尼克在美印戰略夥伴論壇的年度峰會上指出，雙方已找到一個「真正對兩國都行之有效」的方案。他稍後在其社群媒體平台 X 上發布的短片中重申，兩國關係良好，他對一項「很快將惠及兩國」的貿易協議感到樂觀。

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美國正努力在月 9 日截止日期前敲定多項協議。《路透》稍早報導，川普政府已要求貿易夥伴在周三前提交最佳提案。對於這個時間表，印度貿易部拒絕置評。然而，印度與美國談判的首席代表 Rajesh Agrawal 上周表示，兩國貿易談判進展良好，預計很快會有「良好結果」。

為進一步討論，美國貿易代表團計畫於 6 月 5 日至 6 日訪問新德里。在此之前，印度團隊曾於 4 月訪問華盛頓，而印度貿易部長 Piyush Goyal 上個月也曾到訪華盛頓，以推動貿易談判。

盧特尼克提到，美方在談判中正尋求降低關稅，尤其是針對農產品。同時，美國希望美國企業能獲得更大的市場准入，並增加印度對美國國防設備的採購，其目標是減少美國對印度的貿易逆差。作為交換條件，美方準備擴大印度出口的准入。