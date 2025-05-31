印度上季GDP增7.4%優於預期 營建製造稅收齊發力

鉅亨網編譯王貞懿 2025-05-31 00:00

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印度上一季國內生產毛額 (GDP) 年增 7.4%，超出各界預期，顯示該國正逐步擺脫經濟低迷。這波成長主要受惠於營建和製造業的強勁表現，以及稅收的顯著增加。此數據對印度總理莫迪 (Narendra Modi) 而言無疑是個好消息，也讓政府在去年經濟放緩後獲得喘息空間。

此成績，較上一季修正後的 6.4% 有所提升，並超越了路透社調查經濟學家所預測的 6.7%。

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《金融時報》表示，截至三月的這季度的經濟好轉，無疑將讓莫迪政府感到振奮。去年在印度經濟急劇放緩後，該政府曾面臨不小壓力。

此後，莫迪試圖透過對受薪中產階級減稅來刺激消費。這些人因工資停滯、物價上漲以及家庭債務增加而感到經濟壓力。

不過，周五的數據也突顯了印度上一財政年度經濟疲軟的程度。根據印度官方初步估計，在截至 3 月的財政年度中，GDP 成長率從前一年的 9.2% 降至 6.5%。

許多經濟學家認為，印度經濟需要達到 8% 的成長率，才可能實現莫迪在 2047 年，即印度擺脫英國殖民統治一百週年時，達到已開發國家地位的目標。

孟買 Emkay Global 首席經濟學家 Madhavi Arora 表示：「對我們來說，目前 6% 到 6.5% 的結構性成長是新常態。」

她補充說：「如果在全球經濟放緩之際我們能維持在這個數字附近，這是一個不錯的數字。但如果我們想要更多，我們就真的需要加倍努力。」

印度仍然是成長最快的大型國家，國際貨幣基金 (IMF) 預測，今年其經濟規模可能與日本相當，約為 4.2 兆美元。

這份 GDP 數據的發布，恰逢印度儲備銀行下週舉行利率決策會議。經濟學家預計，由於通膨壓力趨緩，該央行的貨幣政策委員會將連續第三次降息。

與其他亞洲競爭對手相比，印度面臨美國總統川普 (Donald Trump) 設置的關稅壁壘相對較低。

Capital Economics 助理經濟學家 Joe Maher 表示：「受惠於通膨下降，消費可能維持相對良好的表現。」