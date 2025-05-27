印度智庫：印度已超越日本 成全球第四大經濟體

鉅亨網新聞中心 2025-05-27 19:50

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印度政府智庫國家轉型委員會 (NITI Aayog) 執行長 BVR Subrahmanyam 近日發表聲明，聲稱印度已經超過日本成為全球第四大經濟體，預計在未來 2.5 年至 3 年內超過德國，成為全球第三大經濟體。

Subrahmanyam 在第十屆 NITI Aayog 理事會會議後的記者會上表示，根據國際貨幣基金 (IMF) 數據，印度現在是一個「4 兆美元的經濟體」。婦女及兒童發展部部長 Smriti Irani 對此成就表示讚揚，稱這是「所有印度人的榮耀」。她並將此歸功於印度總理莫迪的經濟願景。

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根據印度提供數據，目前印度的經濟規模僅小於美國、中國和德國。美國預計在 2025 年的 GDP 達到 30.5 兆美元，而中國約為 19.2 兆美元。

Subrahmanyam 進一步表示，如果能維持現有的規畫和思路，印度有望在未來 2.5 至 3 年內超越德國，躍升至全球第三大經濟體。IMF 預估印度 GDP 將在 2028 年達到 5.5 兆美元，屆時將超過德國並成為第三大經濟體。根據 IMF 的預測，德國在 2025 年的增長率為 0%，2026 年為 0.9%，這與印度的高增長形成對比。

印度被預計將持續作為全球增長最快的主要經濟體。IMF 認為印度是未來兩年唯一預計增長率超過 6% 的國家。具體預測包括 2025 年增長 6.2%、2026 年增長 6.3%，其他資料顯示預測 2024 年和 2025 年均為 6.5%。Subrahmanyam 將印度目前的經濟位置描述為一個「起飛階段」。

印度經濟的成長動力主要來自於強勁的國內消費、戰略性改革和不斷擴大的全球貿易。數據顯示，印度近 70% 的 GDP 由國內消費驅動。在國際貿易方面，根據世貿組織數據，印度在 2022 年進口排名第 10，出口排名第 8。

此外，印度在全球匯款流入方面保持領先地位，連續三年超過 1000 億美元，佔全球匯款的 14% 以上。數位經濟擴張和基礎設施發展也在加速印度的貿易能力。印度目前的經濟體制是一個發展中的混合經濟，結合了私營企業和策略性的公共部門控制。

然而，根據 IMF 截至 2024 年資料，印度的 GDP 為 3.90910 兆美元，仍低於日本的 4.02621 兆美元。

IMF 在 2025 年 4 月的《世界經濟展望》報告中預計，印度名義 GDP 在 2026 財年 (2025 年 4 月至 2026 年 3 月底) 將達到 4.187017 兆美元，略微領先日本預計的 4.186431 兆美元。