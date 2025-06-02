​​傳印度即將開放電動車製造旗艦政策申請 祭零關稅吸引全球電動車巨頭​​

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-06-02 17:30

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根據外電最新報導，印度即將開放電動車製造業的關鍵產業政策申請通道，該政策以關稅減免為誘因，旨在吸引特斯拉等國際電動車廠赴印設廠，此舉顯示這個亞洲第三大經濟體正加速布局新能源汽車市場，但也引發本土業者對激烈競爭的憂慮。

​​傳印度即將開放電動車製造旗艦政策申請 祭零關稅吸引全球電動車巨頭前往設廠​​

《彭博資訊》引述周一 (2 日) 引述知情人士報導，上述政策的申請通道最快在本月開始，並持續至 2026 年 3 月 15 日。

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根據去年 3 月公布的政策細則，進口電動車若售價超過 3.5 萬美元 (約 106 萬台幣)，且企業承諾三年內投資至少 415 億盧比(約 454 億台幣) 於印度建廠，即可享 15% 進口關稅優惠，每年最高可進口 8000 輛。

值得注意的是，印度莫迪政府此次提高財務門檻，要求獲批企業第四年營收達 500 億盧比，次年必須達 750 億盧比，未達標者將面臨罰款。

儘管政策框架與去年相似，但印度聯邦部長周一表示，特斯拉暫無意在印度建立汽車生產基地。相較之下，賓士與福斯等歐系車廠則密切關注政策進展。

印度本土車廠如塔塔汽車與馬恒達近年已投入數億美元發展電動車產能，並持續游說政府維持現有關稅，防堵外資衝擊。

數據顯示，2024 年印度 430 萬輛汽車總銷量中，電動車佔比僅 2.5%，主要由塔塔汽車主導。 印度打算在 2030 年將此數字提升至 30%。

分析師指出，印度電動車發展受阻原因有三，分別是印度消費者對技術快速迭代持觀望態度、政策反覆導致企業規劃困難，以及中國車輛准入限制導致選擇有限。印度僅限制中國高品質、低價車款進入。