機構「瘋狂逃離」 華爾街聞30年美債色變

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-06-03 14:00

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美國公債在經歷 5 月份的首次月度下跌後，於 6 月初延續跌勢。隨著對美國總統川普關稅政策的擔憂重新浮現，以及弱於預期的 5 月 ISM 製造業數據公布，殖利率持續上揚。

機構「瘋狂逃離」 美國長天期公債6月開局不利(圖:shutterstock)

其中，期限較長的美國公債更是面臨沉重壓力。10 年期美債殖利率周一 (2 日) 上漲逾 6 個基點，升至 4.46%。30 年期美債殖利率一度逼近甚至測試 5% 的水準。這使得 5 年期和 30 年期美債的殖利率差擴大至接近 100 個基點，是 2021 年以來未見的水準。

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Mischler Financial Group 董事總經理 Tom di Galoma 表示，在周五公布美國就業數據以及下周拍賣 10 年期和 30 年期美債之前，市場普遍認為殖利率曲線應該變陡。

大型債券投資者普遍減持長期美國公債，並傾向於持有存續期較短的部位，例如 5 年期區域。

貝萊德投資研究所在其最新周報中表示：「我們最堅定的信念是繼續減持長期美國國債」。他們指出，在持續的財政赤字和頑固的通膨背景下，他們正在觀察國會是否會通過可能推高美國赤字的預算法案，這可能影響外國投資者並進一步推高期限溢價。

荷蘭合作銀行策略師指出，鑒於美國政策前景不明朗，以及川普宣布提高鋼鋁關稅後存在進一步貿易行動的風險，避險曲線的長端不受青睞是有原因的。

華爾街對美國公債市場出現「買方罷工」感到擔憂。DoubleLine Capital 投資組合經理 Bill Campbell 表示，對於 30 年期美債有兩種策略：要麼選擇盡量迴避，不然就直接做空。

該債券巨頭的核心策略首席投資長 Mohit Mittal 表示，Pimco 目前更青睞美債殖利率曲線的 5 年期和 10 年期區域，並且正在關注非美債券。 「如果債券市場出現反彈，我們認為將由 5 年期至 10 年期領漲，而非長債，」Mittal 表示。

有鑑於美國財政部長期以來一直尋求其債務標售計劃的穩定性，這也使得華爾街眼下關於縮減 30 年期國債拍賣的日益增多的議論，顯得非同尋常。摩根大通資產管理公司全球固定收益主管 Bob Michele 上周表示，長期債券目前的交易方式並不像華爾街一直認為的那樣是無風險資產，並且縮減或取消拍賣的可能性是真實存在的。

Michele 甚至警告，現在的長債交易不像以前認為的無風險資產，應該讓其他人去嘗試穩定長端，因為「我現在不想站在壓路機前面」。

長期債券面臨的壓力凸顯了持續的財政前景擔憂。財政狀況促使 Pimco 在去年底就對 30 年期美債保持謹慎，並繼續減持。此外，2025 年至今，30 年期美債的殖利率上升，而 2 年期、5 年期和 10 年期美債的殖利率卻有所下降，這種背離現象極為罕見。