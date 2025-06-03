能空就空！美債市場掀「棄長逐短」風潮 PIMCO、岡拉克等機構紛狂甩30年期美債
鉅亨網編譯陳韋廷
全球最大債券投資機構正以前所未有的方式調整策略，DoubleLine Capital、PIMCO 等巨頭紛紛減持 30 年期美債，轉向短期債券市場。這場持續半年的「棄長逐短」風潮，除反映出市場對美國財政可持續性的深度焦慮外，還很可能重塑未來數十年的美債市場格局。
近來，由「新債王」岡拉克執掌的 DoubleLine Capital 大幅減持 30 年期美債 (US30YY) ，該公司投資組合經理 Bill Campbell 說：「能在長端做空就做空，中段殖利率曲線才是避風港。」
數據顯示，管理 930 億美元資產的 DoubleLine Capital 正將資金向 2 年至 5 年期債券傾斜，這種策略今年已讓收益顯著成長。
市場轉向的導火線始於美國財政部持續膨脹的債務雪球。2024 年度聯邦預算赤字預計將突破 1.8 兆美元，債務總額將在 2035 年攀升至美國 GDP 的 118%，超越二戰時期紀錄。
穆迪上月調降美國 3A 信評等級，加上川普關稅政策推升通膨預期，投資人要求更高風險補償，而 30 年期美債殖利率年內飆升 120 個基點，與 5 年期利差突破 1 個百分點，創 2021 年來最大倒掛。
TD 證券表示，這就像用信用卡透支買遊艇。目前經通膨調整的 30 年期美債實質殖利率仍為負值，但發行成本卻創雷根時代以來新高。
市場猜測，美國財政部可能在 8 月再融資會議上縮減長債發行規模，日本 40 年期國債認購率創去年 7 月來新低更強化這一預期。
事實上，20 年期美債剛經歷四年多來最嚴重倒掛，20 年期殖利率一度跌破 30 年期，迫使財政部將季度發行量從 750 億壓降至 420 億美元。
面對市場壓力，美國財政部仍堅稱發債計畫不動搖，財長貝森特更樂觀預言 10 年期殖利率將回落。
但現實挑戰嚴峻，根據國會預算辦公室 (CBO) 測算，即便實施川普政府稅改法案，未來十年赤字仍將增加 3.3 兆美元，負債佔 GDP 比率持續惡化。
美國財政部下周四 (12 日) 即將進行 30 年期美債標售，這被視為關鍵測試，此前 2 年期、5 年期債券均獲超額認購，而 30 年期拍賣需求持續疲軟。
PIMCO 核心策略投資長 Mohit Mittal 選擇「棄長取中」，將 5 到 10 年期配置比例提升至 65%，TCW 全球利率主管 Jamie Patton 更直言「5% 的 30 年期殖利率仍不划算」，超配 2-5 年期債券，殖利率曲線料將進一步變陡。
歷史經驗也示警風險。2001 年，當 30 年期與 5 年期利差首次突破 1% 時，美國經濟陷入衰退，如今相似場景中，華爾街正為兩種可能性博弈；不是聯準會 (Fed) 激進升息引發硬著陸，不然就是財政擴張催生停滯性通膨。過去三個月，追蹤 30 年期美債的 ETF 遭遇 46 億美元撤資，而 2 年期美債部位則激增並創下紀錄。
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