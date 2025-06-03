鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-06-03 09:50

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美國總統川普在當地時間周一晚間表示，根據正在談判的一項核子協議，伊朗將不被允許從事任何鈾濃縮，並稱美國已開始用前所未有的速度補充武器儲備。鈾濃縮一直是美伊談判中的關鍵癥結點，德黑蘭堅稱這是為了推進民用核子計畫，但美國則稱這是一條「紅線」。

閱兵大典下周六登場！川普：美國以前所未有速度補充武器儲備 伊核協議將不允許任何鈾濃縮

《路透社》報導，美伊核談判似乎正在失去動力。伊朗談判小組的一名高官說，德黑蘭準備拒絕美國的最新提議。川普隨後在 Truth Social 發文表達不滿，並指責前總統拜登造成了這個難題，並反駁了有關美國將允許有限鈾濃縮的報導。

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《Axios》此前報導指出，美國特使 Steve Witkoff 上周六 (5 月 31 日) 向德黑蘭提交了一份新提案，概述將在未來幾天舉行的第六輪核談判中討論「初步想法」。據稱，該提案中包含的細節與川普政府官員的公開發言相左。與川普及其政府的堅持相反，該協議據稱允許伊朗境內進行有限的低濃度鈾濃縮。

路透報導指出，在美伊兩國談判代表進行 5 輪磋商後，許多問題仍未能得到解決。雙方矛盾的關鍵點之一是伊朗拒絕了美國的要求，即放棄鈾濃縮活動，這被視為製造核武器的重要步驟。伊朗表示，它希望掌握用於和平目的的核技術，並否認西方對其尋求研製核武器的指控。伊朗還要求美國立即取消所有損害其石油經濟的限制措施，但美國認為，取消核相關制裁應分階段進行。

川普在 Truth Social 上寫道：「根據我們可能達成的協議，我將不允許任何鈾濃縮。」

六分鐘過後，川普又發文說：「剛剛與我們軍隊領導人進行了一次很好的談話。這是我們有史以來最強大的軍隊，包括我們正在以前所未有的速度儲備武器。然而，我們希望永遠不必使用它們！」

美國五角大廈去年承認，對烏克蘭的軍事支持暴露了美國軍工綜合體的一系列問題，包括維持、重建和增加美軍武器儲備方面的困難，這威脅到美國自身的軍事戰備狀態。