〈台積電股東會〉魏哲家：關稅影響未來數個月更清晰 全年營收展望不變

鉅亨網記者魏志豪 新竹 2025-06-03 09:38

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台積電股東會現場。(鉅亨網記者魏志豪攝)

魏哲家指出，台積電先前在法說會釋出，第二季營收預計達 284-292 億美元，中位數季增 13%，綜觀今年全年，晶圓製造 2.0 受惠 AI 強勁需求與其他市場溫和復甦。

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魏哲家強調，台積電在態勢未明的情況下，將繼續專注於業務根本，即技術領先、卓越製造和客戶信任，以進一步強化我們的競爭地位。因此，我們有信心台積電在 2025 年的成長幅度可以繼續超越晶圓製造 2.0 產業的整體成長。

回顧去年，對台積電而言是傑出的一年，在公司領先的技術和廣泛的客戶群支持下，觀察到市場對 AI 相關需求非常旺盛，然而，由於總體經濟疲軟持續影響消費者信心，在其他應用方面則僅有微幅復甦。在市場對公司先進邏輯製程與先進封裝技術有強勁需求的情況下，若以美元計，台積電營收年增 30%，成長幅度遠超過晶圓製造產業 6% 的增長，並且營收和每股盈餘均創下歷史新高。

台積電去年晶圓出貨量達 1,290 萬片 12 吋晶圓約當量，前年為 1,200 萬片 12 吋晶圓約當量，其中，先進製程技術 (7 奈米及以下先進製程) 的銷售金額占整體晶圓銷售金額的 69%，高於前年的 58%。

魏哲家認為，現階段正邁入一個 AI 賦能的世界，AI 不僅被運用在資料中心，未來也將應用在個人電腦 (PC)、智慧型手機、汽車，甚至物聯網設備中，因此，台積電身處在極佳位置，能以差異化技術應對 5G、AI 和 HPC 等產業大趨勢的成長。

台積電作為全球最可靠且最有效的產能提供者，深刻體認到在全球半導體產業中所扮演的角色以及必須承擔的相應責任。將持續就技術與產能等方面進行投資以支持客戶的成長，並確保公司股東能獲得可持續且穩健的投資回報。