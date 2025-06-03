華爾街砸千億美元押注AI數據中心 《紐時》：會是下個泡沫嗎？

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-03 07:00

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《紐約時報》周一 (2 日) 以「華爾街全力押注 AI 資料中心，但這會是下一個泡沫嗎？」為題報導，私募股權巨頭黑石集團 (Blackstone)(BX-US) 等華爾街機構已投入超過千億美元建設 AI 資料中心。儘管科技業持續大舉投資 AI 基礎設施，但隨著部分公司調整建設計畫，以及中國 DeepSeek 展示低耗能技術，市場對這波投資熱潮是否過度出現分歧。

儘管科技巨頭們都維持鉅額的AI資本支出，部分投資人仍憂心這會不會是一場泡沫？(圖:Reuters/TPG)

從小鎮開發商到華爾街寵兒

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2003 年，房地產開發商 Chad Williams 在堪薩斯州建造了第一座資料中心。這些巨型建築存放許多伺服器，為網路和 AI 系統提供運算基礎設施，他創立的 QTS 將這些資料中心租給亞馬遜和 Meta 等公司。

二十年後，QTS 成為華爾街最大賭注之一。2021 年，黑石集團花費 100 億美元收購 QTS，如今該資產估值已增至 250 億美元，成為黑石最成功的投資案例之一。黑石並持續投入數十億美元擴張。

投資狂潮

黑石已投入超過 1000 億美元收購資料中心企業及提供貸款，同時投資建築公司、天然氣發電廠和相關設備。KKR、貝萊德等投資巨頭也集體投入數千億美元。一位華爾街高管戲稱這些為「誇瓦特」(Braggawatt) 交易，結合了「炫耀」(Brag) 和「吉瓦」(Gigawatt)，因為資料中心的規模通常以吉瓦 (Gigawatt) 等電力單位來衡量，而投資人喜歡以交易的電力規模互相較勁炫耀。

2022 年 ChatGPT 問世引發 AI 投資狂潮。黑石大幅增加對 QTS 的投資，四年內將租賃資料中心數量增加九倍。QTS 租戶包括 Google 和 Meta 等科技巨頭。它們正大舉投資 AI 基礎建設，Alphabet 今年將投入 750 億美元，Meta 計畫投入 720 億美元。

泡沫風險與市場分歧

今年 1 月，中國新創 DeepSeek 宣稱找到了使用更少電力建構 AI 系統的方法，讓市場開始質疑是否真的需要這麼多大型昂貴的資料中心。這個消息一度重創 AI 基礎設施投資信心，不過黑石和主要租戶很快重申了投資承諾。

但市場疑慮並未消散。2 月，TD Cowen 首次報告微軟已退租部分資料中心，該機構分析師 Michael Elias 示警，這可能顯示市場「供過於求」。3 月 25 日，阿里巴巴主席蔡崇信也公開表達擔憂，稱「看到資料中心建設某種泡沫的開端」。

3 月 28 日專門提供 GPU 運算服務的 AI 公司 CoreWeave 上市表現不如預期，不過短短兩個月後股價就翻了一倍，似乎反映投資人重拾信心。然而，4 月微軟突然暫停在俄亥俄州的資料中心建設計畫，再次引發市場疑慮。

支持派認為 AI 熱潮才剛開始，這些科技巨頭簽的都是 15 到 20 年的長期合約，收益相當穩定。懷疑派則警告，技術不斷進步可能讓大型資料中心變得不那麼必要，而且這些設施建設成本驚人、耗電量巨大，風險正在累積。

資金出場的難題

投資人開始擔心另一個問題：這些華爾街巨頭最終要怎麼出場？私募股權的遊戲規則就是買進、養大、賣出，通常在 5 到 7 年內就要回收資金給投資人。但問題是，這些資料中心動輒價值數百億美元，市場上根本沒幾個買家吃得下這麼大的案子。

澳洲麥格理銀行資料中心投資部門主管 Karl Kuchel 表示，一旦私募股權公司尋求退出，是否會有買家購買這些龐大資料中心，仍是「一個未解的問題」。

儘管面臨挑戰，已有人找到獲利退場方式。QTS 創辦人 Williams 今年 3 月卸任執行長，根據離職協議，黑石將支付他 30 億美元。