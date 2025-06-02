鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-06-02 20:28

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台鐵公司今 (2) 日宣布，「2025 鐵路便當節」即將於 6 日起一連 4 日在台北車站歡慶 10 周年。台鐵公司總經理馮輝昇表示，台鐵便當與台灣所有民眾的情感和生活故事緊密相連，預計今年高雄加上台北場，預估可吸引超過 50 萬人次參與，希望業績較去年增加 10% 以上，整體營業額以突破 1,200 萬元為目標。

鐵道便當節6日登場，台鐵總座：盼北、高營業額破1200萬元。(圖:台鐵公司提供)

台鐵表示，結合鐵路便當、鐵道旅遊及鐵道文創商品的「鐵路便當節」，自 2015 年舉辦迄今已邁入 10 周年，於 6 日至 9 日於北車大廳登場。

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台鐵公司副總經理劉雙火表示，「鐵路便當節」從第一屆僅 10 多家餐旅業者參展，到今年已達 57 家，包括 42 家國內業者、13 家日本鐵道業者，還有來自馬來西亞、香港業者，參展人次在去年達 44 萬人次，銷售額更從 2016 年突破百萬元後，於去年創下 1,143 萬元成績。

馮輝昇指出，為了歡慶鐵路便當節 10 周年，台鐵還在日前首度南下高雄暖場，獲得南部民眾熱情響應後，2 天銷售額就達到 150 萬元。此次台鐵用傳統辦桌文化來舉辦便當節，希望台北場參觀人數可以突破 50 萬，整體銷售額可以超過 1,000 萬元，希望加上北、高銷售額達 1,200 萬元。