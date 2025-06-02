鐵道便當節6日登場 台鐵總座：盼北、高營業額破1200萬元
鉅亨網記者黃皓宸 台北
台鐵公司今 (2) 日宣布，「2025 鐵路便當節」即將於 6 日起一連 4 日在台北車站歡慶 10 周年。台鐵公司總經理馮輝昇表示，台鐵便當與台灣所有民眾的情感和生活故事緊密相連，預計今年高雄加上台北場，預估可吸引超過 50 萬人次參與，希望業績較去年增加 10% 以上，整體營業額以突破 1,200 萬元為目標。
台鐵表示，結合鐵路便當、鐵道旅遊及鐵道文創商品的「鐵路便當節」，自 2015 年舉辦迄今已邁入 10 周年，於 6 日至 9 日於北車大廳登場。
台鐵公司副總經理劉雙火表示，「鐵路便當節」從第一屆僅 10 多家餐旅業者參展，到今年已達 57 家，包括 42 家國內業者、13 家日本鐵道業者，還有來自馬來西亞、香港業者，參展人次在去年達 44 萬人次，銷售額更從 2016 年突破百萬元後，於去年創下 1,143 萬元成績。
馮輝昇指出，為了歡慶鐵路便當節 10 周年，台鐵還在日前首度南下高雄暖場，獲得南部民眾熱情響應後，2 天銷售額就達到 150 萬元。此次台鐵用傳統辦桌文化來舉辦便當節，希望台北場參觀人數可以突破 50 萬，整體銷售額可以超過 1,000 萬元，希望加上北、高銷售額達 1,200 萬元。
今年便當節展會匯聚國內外超過 57 家品牌與單位，涵蓋鐵道同業、觀光飯店、鐵道文創及日本與其他國際夥伴，推出多款特色便當及 10 周年限量紀念商品。
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