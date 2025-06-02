比亞迪低價微型純電動車K-car下半年亮相日本 鈴木汽車社長：非常歡迎
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導
根據外媒最新報導，中國電動車龍頭比亞迪 (002594-CN)(01211-HK) 打算明年下半年在日本推出一款專為當地市場設計的低價微型純電動車 (K-Car)，直接衝擊日本規模達 180 億美元的微型車市場，這是比亞迪首次針對海外市場開發的專屬車型，並標誌其全球化策略從「出海試水」邁入「本土深耕」新階段。
比亞迪日本公司總裁東福寺厚樹日前向英國《金融時報》透露，這款代號未明的低價微型純電車將瞄準日本主流消費群體，售價預計低於目前在日本銷售、售價約 290 萬日元 (約 61.6 萬台幣) 的「海豚」。
知情人士透露，定價可能下探至 12.7 萬元人民幣 (約 53.6 萬台幣) 區間，直指日產暢銷車型「Sakura」（櫻花）。若上述計畫實施，比亞迪將成為首個為日本市場量身訂製微型電動車的海外車商。
日本 K-Car 市場去年銷售額達 180 億美元，佔全國汽車銷售四成。這類車款因車身小巧、油耗低，深受鄉村及市府通勤者青睞，但目前市場仍以燃油車為主導，純電車型滲透率不足 5%。比亞迪此次入場，試圖以「低價 + 長續航」組合打破僵局。
東福寺厚樹指出，日本燃油稅攀升及鄉村加油站萎縮，正為電動 K-Car 創造「黃金窗口期」。
事實上，比亞迪的野心不止於單一車型。目前，該車企的泰國工廠已投產，烏茲別克基地即將啟動，柬埔寨新廠亦於 4 月奠基。
配合日本市場的拓展，比亞迪打算透過在地化生產降低成本，並利用自建船隊縮短交付週期。國聯民生證券分析稱，比亞迪「技術迭代 + 海外通路雙輪驅動」，有望複製在國內市場的「以價換量」策略，搶佔日本微型車用戶心智。
值得注意的是，比亞迪此次車款開發深度融入日本用戶習慣。東福寺厚樹強調，K-Car 設計將貼合日本家庭對「空間利用率」和「多功能性」的需求，例如後排魔術座椅、行李廂擴展功能等。儘管續航里程等參數尚未公佈，但消息人士表示，其電池包將適合日本低溫環境，並支援快充技術。
比亞迪的「價格炸彈」也引發日本車廠連鎖反應，鈴木汽車社長鈴木俊宏公開表態支持電動轉型，坦言「K-Car 是電動車普及的最佳載體」。日產則加速推動「Sakura」電動版研發，打算 2026 年前推出低價車款。
西部證券指出，比亞迪的入場將倒逼日本車廠放棄「燃油車依賴症」，加速電動化進程。
資本市場對比亞迪的海外擴張持樂觀態度。國投證券預測，隨著海外高階車型放量及自有運力提升，比亞迪今年出口額年增率有望翻倍，利潤貢獻率顯著提升。長江證券更預估，2025 至 2027 年比亞迪歸母淨利將突破 570 億人民幣，全球化與智慧化策略成核心驅動力。
儘管前景誘人，比亞迪仍須破解多重挑戰。日本消費者對本土品牌忠誠度極高，且 K-Car 市場存在嚴格的規格限制（如車長不超過 3.4 公尺、排氣量不超 660cc）。此外，日產、鈴木等企業憑藉通路優勢，可能發動價格戰狙擊。
不過，產業觀察人士認為，比亞迪的「錯位競爭」策略有望成破局關鍵。透過以中國供應鏈成本優勢提供更高配置、更低價格的車型，比亞迪有望複製在中國市場擊敗合資品牌的路徑。
東福寺厚樹信心十足地說：「當消費者發現電動 K-Car 能省下油費且不用犧牲實用性，市場格局將重新定義。」
專家認為，比亞迪這場針對日本 K-Car 市場的「精準打擊」，不僅是商業競賽，更是中日電動車產業話語權的爭奪。若比亞迪成功撬動這個「封閉市場」，有望改寫全球新能源汽車競爭版圖。
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