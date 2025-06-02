比亞迪低價微型純電動車K-car下半年亮相日本 鈴木汽車社長：非常歡迎

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-06-02 12:30

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比亞迪日本公司總裁東福寺厚樹日前向英國《金融時報》透露，這款代號未明的低價微型純電車將瞄準日本主流消費群體，售價預計低於目前在日本銷售、售價約 290 萬日元 (約 61.6 萬台幣) 的「海豚」。

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知情人士透露，定價可能下探至 12.7 萬元人民幣 (約 53.6 萬台幣) 區間，直指日產暢銷車型「Sakura」（櫻花）。若上述計畫實施，比亞迪將成為首個為日本市場量身訂製微型電動車的海外車商。

日本 K-Car 市場去年銷售額達 180 億美元，佔全國汽車銷售四成。這類車款因車身小巧、油耗低，深受鄉村及市府通勤者青睞，但目前市場仍以燃油車為主導，純電車型滲透率不足 5%。比亞迪此次入場，試圖以「低價 + 長續航」組合打破僵局。

事實上，比亞迪的野心不止於單一車型。目前，該車企的泰國工廠已投產，烏茲別克基地即將啟動，柬埔寨新廠亦於 4 月奠基。

配合日本市場的拓展，比亞迪打算透過在地化生產降低成本，並利用自建船隊縮短交付週期。國聯民生證券分析稱，比亞迪「技術迭代 + 海外通路雙輪驅動」，有望複製在國內市場的「以價換量」策略，搶佔日本微型車用戶心智。

值得注意的是，比亞迪此次車款開發深度融入日本用戶習慣。東福寺厚樹強調，K-Car 設計將貼合日本家庭對「空間利用率」和「多功能性」的需求，例如後排魔術座椅、行李廂擴展功能等。儘管續航里程等參數尚未公佈，但消息人士表示，其電池包將適合日本低溫環境，並支援快充技術。

比亞迪的「價格炸彈」也引發日本車廠連鎖反應，鈴木汽車社長鈴木俊宏公開表態支持電動轉型，坦言「K-Car 是電動車普及的最佳載體」。日產則加速推動「Sakura」電動版研發，打算 2026 年前推出低價車款。

西部證券指出，比亞迪的入場將倒逼日本車廠放棄「燃油車依賴症」，加速電動化進程。

資本市場對比亞迪的海外擴張持樂觀態度。國投證券預測，隨著海外高階車型放量及自有運力提升，比亞迪今年出口額年增率有望翻倍，利潤貢獻率顯著提升。長江證券更預估，2025 至 2027 年比亞迪歸母淨利將突破 570 億人民幣，全球化與智慧化策略成核心驅動力。

儘管前景誘人，比亞迪仍須破解多重挑戰。日本消費者對本土品牌忠誠度極高，且 K-Car 市場存在嚴格的規格限制（如車長不超過 3.4 公尺、排氣量不超 660cc）。此外，日產、鈴木等企業憑藉通路優勢，可能發動價格戰狙擊。

不過，產業觀察人士認為，比亞迪的「錯位競爭」策略有望成破局關鍵。透過以中國供應鏈成本優勢提供更高配置、更低價格的車型，比亞迪有望複製在中國市場擊敗合資品牌的路徑。

東福寺厚樹信心十足地說：「當消費者發現電動 K-Car 能省下油費且不用犧牲實用性，市場格局將重新定義。」