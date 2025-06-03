國籍航空拓北美航網 直飛、結盟各出招

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-06-03 10:06

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星宇航空近日開航在北美的第 4 個航點加州安大略，以搶攻往返大洛杉磯的龐大旅運商機，並與加州迪士尼樂園、SONY 合作，做出同業間的差異化，而華航 (2610-TW) 則宣布，成為美國西南航空在亞洲的首家合作對象，將攜手打造越洋線轉接航網。

星宇航空首航加州安大略。(圖：星宇提供)

星宇商務長梁文龍表示，安大略國際機場擁有通關迅速、交通順暢等優勢，期以安大略串聯綿密的東南亞航線。

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華航則是與美國西南航空共同打造越洋線轉接航網，從台灣直飛美西後可接轉美國內陸超過 30 座城市，包括拉斯維加斯、鳳凰城、達拉斯、休士頓、丹佛、亞特蘭大、芝加哥等大城。

華航樂觀看，藉此可擴展美國中部與東岸銜接的服務。

星宇也樂觀預期，將吸引更多往返南加州與亞洲間的商務與轉機旅客。

星宇為了擴安大略開航聲量，為前三班頭等艙旅客獻上最新上市的 Sony WH-1000XM6 無線降噪耳罩式耳機，並首度與義大利超跑品牌瑪莎拉蒂合作，打造頭等艙旅客的專屬接送服務。

而適逢加州迪士尼樂園 70 周年，星宇也與加州迪士尼樂園合作，即日起至 12 月 31 日止，凡持台北 - 安大略或台北 - 洛杉磯航線登機證，即可至南海岸購物中心兌換迪士尼精美小禮、貴賓護照和禮券。