台鐵便當今年銷售目標9億元 便當節移師高雄2天業績破百萬

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-05-26 14:57

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台鐵公司於 5 月 24 及 25 日首度南下高雄舉辦為期兩天的「2025 第 10 屆鐵路便當節活動，此次匯聚在地特色餐點及限定商品，現場排隊人潮不斷。台鐵總經理馮輝昇表示，此次便當節 10 周年重新出發，統計前 (2023) 年台鐵便當創造超過 7 億年收入、去年提升至 8 億元，今年預期朝 9 億元為目標。

台鐵此次在便當節中，推出所轄高雄餐旅分處精心設計嚴選的頂級「鰻牛饗宴陶瓷便當」及台南小吃土魠魚條及秘製鹹豬肉的「府城風味鋼盒便當」，這兩天排隊人潮滿滿，皆秒殺完售，統計２天業績銷售突破百萬元。

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馮輝昇表示，去年 4 天鐵路便當節活動累積 44 萬人次，今年台鐵決定首次來到南部，讓全台灣民眾能吃到特色鐵路便當，各家民間業者也在便當中加入地方海產、特產等，台鐵便當 10 多年來，不只是填飽肚子的食物，更是承載台灣旅人的情感和故事。

馮輝昇指出，台鐵未來持續將附屬事業朝多元發展，此次便當節展區結合地方創生、地方旅遊和產業發展，今年全年朝 9 億元銷售金額為目標，也將全力規劃高雄車站發展，打造品牌，讓國外遊客體驗台鐵文化