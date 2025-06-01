川普遭投資人封為「膽小鬼」！Taco交易爆紅金融圈 引發市場不安

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-01 13:30

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非營利媒體《The Conversation》警告，川普被投資圈稱為「膽小鬼」（chicken）一事，可能會引起市場動盪。

根據《The Conversation》的報導，近日，在金融圈內，一個原本像是小學生罵人的詞語「膽小鬼」（chicken），如今卻被用來形容美國總統川普的政策作風。

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「Taco 交易」（Taco Trade），即「Trump Always Chickens Out」（川普總是臨陣退縮），近來在投資人之間迅速流行，反映出市場觀察到川普在政策引發市場動盪時，常常選擇退縮。

然而，這個帶有揶揄性的綽號顯然讓川普感到不悅。日前，當有記者向他提問此事時，他立即反駁：「真好笑，我會退縮？我從沒聽過這個說法。」他隨後又主動回到這個話題，抨擊問題「令人討厭」，並強調自己絕非膽小鬼。

《The Conversation》指出，從 2018 至 2019 年的貿易戰期間起，川普時常高喊關稅威脅，卻在談判過程中不斷讓步，這種「先硬後軟」的策略已成常態。

今年 4 月初，川普的「解放日」（liberation day）聲明，引發美股標普 500 指數一週內暴跌超過 12%。然而在市場劇烈震盪後，白宮便宣布延後關稅 90 天，市場隨即回穩，並較宣布前上漲 4%。

川普的支持者將這些政策轉彎視為高明談判策略，用來逼迫他國妥協。然而對許多投資人來說，這種模式看起來更像是一種退卻。

雖然「Taco」一詞聽來像在取笑，但對市場投資決策卻產生了實際影響。

領導人信譽如貨幣，川普正面臨信任危機

《The Conversation》指出，當投資人稱某位領導人為「膽小鬼」，並非單純質疑勇氣，而是在懷疑其信譽。而在金融市場中，信譽就是資本。

投資人會根據對未來的預期來配置資金，包括通膨、貿易、利率等，而這些預期往往來自於領導人的言行。

若一位領導人經常威脅採取重大經濟行動，卻總是在壓力下退縮，其可信度會逐漸瓦解。一旦市場對其失去信任，即使發出警告也會被當作「狼來了」，也難以再左右市場走向。

當市場普遍預期川普會在關鍵時刻退讓，便可能過度承擔風險。若投資人誤判形勢，以為每次衝突都會沒事，將可能在川普真的硬起來時措手不及。

《The Conversation》警告，這種「Taco 心態」若深入人心，可能引爆市場震盪。

預期落空風險高，全球經濟恐遭池魚之殃

《The Conversation》表示，若川普為了洗刷「膽小鬼」稱號，突然選擇強硬推動關稅政策，或放任債務上限爭議持續，就可能導致市場出現急劇的「重新定價」。

屆時波動上升，不是因為川普改變，而是投資人誤判了他不會改變。