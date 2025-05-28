榮耀砸百億打造AI生態系 正式進軍人形機器人業務
鉅亨網新聞中心
中國智慧手機製造商榮耀正在發展人形機器人業務，其所開發的機器人跑步速度已達每秒 4 公尺。這是榮耀繼今年 3 月宣布百億美元 AI 轉型計劃的最新進展。
今年 3 月，榮耀在 2025 世界移動通信大會上發布榮耀阿爾法戰略，宣布將從智慧手機製造商向全球領先的 AI 終端生態公司轉型，未來五年將投入 100 億美元構建全球 AI 終端生態系。
在 5 月 28 日榮耀 400 系列新品發布會上，榮耀執行長李健更講述了員工與機器人研發的故事，正式宣布該公司已進軍人形機器人業務。據介紹，榮耀開發的機器人跑步速度已達到每秒 4 公尺，打破既有的業內紀錄。
包含特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克、輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳都大力看好人形機器人的未來發展潛力。
榮耀進軍機器人領域，也反映出隨著傳統手機市場成長趨緩，業者們紛紛尋求新的商機和技術突破口。與競爭對手 Oppo 和 Vivo 一樣，榮耀正在建構自己的 AI 智能服務，將整合到智慧手機和其他裝置的軟體中。如小米 (01810-HK) 已跨足電動車製造和智慧工廠領域，力圖從大宗商品電子產品中尋求多元化發展。
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