榮耀砸百億打造AI生態系 正式進軍人形機器人業務

鉅亨網新聞中心 2025-05-28 22:40

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中國智慧手機製造商榮耀正在發展人形機器人業務，其所開發的機器人跑步速度已達每秒 4 公尺。這是榮耀繼今年 3 月宣布百億美元 AI 轉型計劃的最新進展。

今年 3 月，榮耀在 2025 世界移動通信大會上發布榮耀阿爾法戰略，宣布將從智慧手機製造商向全球領先的 AI 終端生態公司轉型，未來五年將投入 100 億美元構建全球 AI 終端生態系。

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在 5 月 28 日榮耀 400 系列新品發布會上，榮耀執行長李健更講述了員工與機器人研發的故事，正式宣布該公司已進軍人形機器人業務。據介紹，榮耀開發的機器人跑步速度已達到每秒 4 公尺，打破既有的業內紀錄。