中國5月製造業PMI上升0.5個百分點：高技術製造業與非製造業帶動經濟回暖

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-31 20:10

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5 月 31 日，中國國家統計局服務業調查中心與中國物流與採購聯合會聯合發布最新數據顯示，5 月製造業採購經理人指數（PMI）回升至 49.5%，較 4 月上升 0.5 個百分點，顯示生產經營活動有回暖跡象。

根據《證券時報》報導，中國綜合 PMI 產出指數亦升至 50.4%，持續反映整體經濟回升趨勢。非製造業也表現穩健，5 月商務活動指數維持在 50.3%，已連續第五個月處於擴張區間。

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專家指出，這顯示中國多項宏觀調控政策已開始發揮實效，經濟修復正穩步推進。

從細項數據觀察，13 個製造業分項指標中有 9 項出現上升，包括生產、新訂單、新出口訂單、採購量等關鍵指數。

中國物流與採購聯合會特約分析師張立群表示，生產指數、採購量指數、新訂單指數均出現回升，顯示在多項政策綜合效應下，企業預期趨向改善，生產經營活動有回暖跡象。

特別值得關注的是高技術製造業 PMI 為 50.9%，已連續四個月保持在擴張區間；裝備製造業與消費品產業 PMI 亦分別升至 51.2% 與 50.2%。

中國物流信息中心指出，裝備製造與高技術製造業的新訂單指數均高於 52%，且新出口訂單分別較上月上升 5 與 3 個百分點，重返擴張區間。顯示新動能產業在內外需共同支撐下快速復甦，為整體經濟注入新活力。

此外，價格壓力亦出現緩解。5 月購進價格指數為 46.9%、出廠價格指數為 44.7%，雖仍處於收縮區間，但降幅明顯縮小。生產經營活動預期指數上升至 52.5%，企業對未來市場展望趨於樂觀。

同時，中國 5 月非製造業 PMI 也持續擴張，基建與水上運輸表現尤為亮眼。土木工程建築業新出口訂單指數突破 60%，水上運輸業新訂單與出口訂單雙雙回升至 50% 以上，反映外部需求集中釋放。

而受到五一假期影響，5 月鐵路與航空運輸業商務活動指數超過 60%，景區服務業連續兩月上升至 52% 以上，住宿與餐飲業亦升至 50% 以上，則反映居民消費意願正在恢復。

中國電信運營服務業與網路及軟體服務業則分別維持在 60% 以上與 56% 以上，顯示在政策支援和市場需求持續釋放的雙重驅動下，資訊服務業持續保持活躍成長態勢。

儘管數據整體回升，分析指出，中國市場供大於求的格局尚未根本改變。專家呼籲需加大政府公共產品投資與內需擴展，進一步鞏固經濟復甦基礎，帶動企業訂單與就業改善。