「獨旅」標配！兆豐保險攜手將來銀、中華電信 旅平險「一站」搞定

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-06-02 19:50

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高自主性、強調個人化需求的「獨旅」成為現今旅遊新趨勢，迎接夏日旅遊熱潮，兆豐保險攜手中華電信、將來銀行，推出一站式旅平險服務，中華電信月租型客戶只要在 114 年 6 月 30 日前申辦國際漫遊並透過專屬連結完成兆豐海外旅平險投保，投保滿額即可獲贈「兆豐搭心 Care」醫療諮詢服務抵用碼乙組、Hami Point 贈點最高 150 點，讓你安心享受快樂獨旅時光。

兆豐保險攜手將來銀行、中華電信 投保旅平險「一站」搞定。（圖：兆豐提供）

獨自前往海外旅遊，除了行程規劃、申辦國際漫遊，行前保障也不可少，為讓行前安排更有效率，兆豐保險與中華電信、將來銀行透過三方合作模式，只要是中華電信月租型用戶，在申辦海外漫遊後，即可透過中華電信 APP 線上完成兆豐旅行平安保險投保，保費單筆達新台幣 888 元（含）以上還可獲贈兆豐搭心 Care 抵用碼乙組及 Hami point 最高 150 點，當保戶在海外遇到身體不適，需要醫療諮詢時，能及時與台灣急診室醫師進行線上專業諮詢，解決海外就醫的難題。

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舉例來說，兆小樂前往韓國旅遊，旅遊期間因水土不服出現腹瀉、發燒等身體不適狀況，使用兆豐搭心 Care 抵用碼，透過 IC Care 與台灣急診室醫師進行線上諮詢，經評估後由醫師開立處方箋，協助兆小樂到當地藥局購買適合藥物服用，以緩解相關症狀，並確保用藥安全。