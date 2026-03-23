鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-03-23 16:08

中華電信 (2412-TW) 今 (23) 日宣布，與將來銀行 (NEXT BANK) 啟動策略合作，運用跨界「電信大數據」推出專屬信貸優惠方案，將「行動門號電信費繳款紀錄」納入信用評估指標，助年輕族群取得友善的信貸條件，實現普惠金融。

中華電信攜手將來銀行運用電信大數據，實現普惠金融。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

中華電信因擁有龐大的行動通信用戶基礎，此次合作將月租型行動門號用戶穩定的「行動門號電信費繳款紀錄」納入信用評估指標，成為將來銀行授信評估中去高度參考價值的依據。

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中華電信指出，通過將來銀行標準審核後，符合資格者可順利申辦信貸外，還能獲得專屬利率減碼優惠，讓過去因缺乏金融信用資料而難以取得優惠利率的年輕族群，得以憑藉良好的電信繳費習慣，轉化為實質金融回饋。

中華電信提到，此次合作，透過系統對接與數據應用機制，將電信繳費紀錄轉化為可供金融機構參考的全新信用指標，除協助將來銀行優化線上自動撥貸流程，打造個人化的金融服務體驗，也為年輕族群提供順利取得資金的助力。