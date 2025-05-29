【Joe’s華爾街脈動】市場脈動：輝達財報與關鍵通膨數據前夕，華爾街謹慎觀望
Joe Lu
投資者關注科技股指標與 PCE 指數以尋求方向，聯準會對風險評估維持平衡
Joe 盧, CFA 2025 年 5 月 28 日 美東時間
重點摘要
- 美國股市下跌，市場參與者等待輝達的關鍵財報，並消化聯邦公開市場委員會（FOMC）會議紀錄中，強調聯準會雙重任務面臨平衡風險的內容，營造了數據公布前的謹慎氛圍。
- 主要市場指數呈現好壞參半的趨勢轉變，標普 500 指數展望轉為中性，而那斯達克綜合指數則維持其正向立場，反映潛在的猶豫不決。
- 美國頂尖企業表現各異，輝達在財報公布前微幅下跌，Meta Platforms 的強勁正向趨勢有所緩和，而博通則持續展現強勢。
- 經濟評估顯示投資存續期間持續呈現負面，儘管企業獲利和消費者信心看法較先前疲弱的狀況有所穩定，但通膨展望顯著轉為負面。
- 所有美國類股均回檔，資訊科技和通訊服務等成長導向型領域表現相對優於公用事業和能源等價值型類股，後者跌幅較大且趨勢轉弱。
- 國際市場表現分歧，日本、歐盟和英國展現強勁的正向趨勢，而中國的動能降溫，拉丁美洲的展望則趨緩。
- 其他資產方面，原油儘管潛在趨勢為負，但當日收漲；黃金微幅下跌但維持其正向趨勢；比特幣在整體市場謹慎情緒中下跌，儘管其長期趨勢依然正向。
市場概況
美國股市週三回檔，投資者在科技巨擘輝達 (NVIDIA) 收盤後、公布財報前的關鍵時段採取謹慎立場。當日經濟數據清淡，市場焦點集中在聯邦公開市場委員會（FOMC）五月份的會議紀錄。這些紀錄並未提供太多新的洞見，僅重申決策官員承認，在當前不確定性升高的環境下，物價穩定和充分就業雙雙面臨更高風險。此種謹慎情緒瀰漫市場，導致標普 500 指數所有類股普遍下跌。
債券市場殖利率攀升，10 年期美國公債殖利率走高至 4.48%，反映投資者持續重新調整對利率走向的預期。展望未來，通膨數據將成為市場焦點，市場靜待週五將公布的四月份個人消費支出 (PCE) 物價指數。目前預期月增幅將小幅增長，儘管市場仍擔心關稅對未來物價水準的潛在衝擊。即便部分分析師認為美國聯準會將會忽略任何短期的、由關稅引發的物價飆升，但整體通膨軌跡仍是貨幣政策的關鍵變數。
第一季財報季已接近尾聲，輝達 (NVIDIA) 即將公布的報告及其前瞻指引，特別是關於其中國業務和毛利率的部分，是市場關注的焦點。儘管 2025 年下半年的獲利預估有所下修，但標普 500 指數第一季的整體獲利成長依然強勁。市場將密切關注此強勁勢頭能否持續，尤其是在美國經濟數據具韌性以及近期貿易緊張局勢有所降溫的背景下。
主要市場指數
在投資者等待關鍵財報之際，美國主要指數普遍走低，標普 500 指數單日下跌 (-0.58%)，其趨勢評估亦從先前的正向立場轉為中性。此轉變表明近期的向上動能可能停滯。道瓊工業平均指數亦微幅下跌(-0.57%)，維持其負面趨勢，儘管相較於一週前，短期下行壓力似乎有所趨緩。相較之下，那斯達克綜合指數(-0.44%) 則守住其正向趨勢，在謹慎的市場情緒中展現相對韌性。羅素 2000 指數則錄得更為顯著的單日跌幅 (-1.05%)，雖然其趨勢依然為負，但相較於上週觀察到的較強負面態勢則有所緩和。費城半導體指數(-0.47%) 亦持續其負面趨勢。
主要市場指數之間好壞參半的表現和趨勢轉變，突顯市場正努力應對不確定性。儘管那斯達克綜合指數持續的正向趨勢提供了一絲強勢，但總體市場趨向謹慎，特別是標普 500 指數的轉變，突顯了投資者在重要科技股財報和即將公布的通膨數據前的猶豫態度。此環境引發了對近期市場漲勢可持續性的疑問，以及目前的觀望態勢將會轉為新的上升趨勢，還是更明顯的盤整或下跌期。(全文未完)
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關於《Joe’s 華爾街脈動》
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