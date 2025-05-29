【Joe’s華爾街脈動】市場脈動：輝達財報與關鍵通膨數據前夕，華爾街謹慎觀望

Joe Lu 2025-05-29 07:29

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投資者關注科技股指標與 PCE 指數以尋求方向，聯準會對風險評估維持平衡

Joe 盧, CFA 2025 年 5 月 28 日 美東時間

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重點摘要

市場概況

債券市場殖利率攀升，10 年期美國公債殖利率走高至 4.48%，反映投資者持續重新調整對利率走向的預期。展望未來，通膨數據將成為市場焦點，市場靜待週五將公布的四月份個人消費支出 (PCE) 物價指數。目前預期月增幅將小幅增長，儘管市場仍擔心關稅對未來物價水準的潛在衝擊。即便部分分析師認為美國聯準會將會忽略任何短期的、由關稅引發的物價飆升，但整體通膨軌跡仍是貨幣政策的關鍵變數。

第一季財報季已接近尾聲，輝達 (NVIDIA) 即將公布的報告及其前瞻指引，特別是關於其中國業務和毛利率的部分，是市場關注的焦點。儘管 2025 年下半年的獲利預估有所下修，但標普 500 指數第一季的整體獲利成長依然強勁。市場將密切關注此強勁勢頭能否持續，尤其是在美國經濟數據具韌性以及近期貿易緊張局勢有所降溫的背景下。

主要市場指數