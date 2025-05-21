馬斯克揭xAI擴張計畫 持續加碼輝達AMD晶片採購

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-05-21 06:26

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億萬富翁馬斯克 (Elon Musk) 週二 (20 日) 接受 CNBC 專訪時表示，特斯拉 (TSLA-US) 與人工智慧公司 xAI 將持續從半導體巨頭輝達 (NVDA-US)與超微(AMD-US) 採購晶片，未來也不排除與其他供應商合作。

馬斯克透露，xAI 目前已在田納西州曼非斯的 Colossus 超級電腦內，部署超過 20 萬顆 GPU。

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他補充表示，該公司正在孟菲斯市郊規劃建設一座全新設施，目標規模將達到 100 萬顆 GPU。他沒有具體說明該公司已經訂購了多少晶片以及何時可以安裝。

(圖片：shutterstock)

xAI 是馬斯克成立的人工智慧 (AI) 公司，公司團隊由前美國科技巨擘工程師組成，希望創造 OpenAI 聊天機器人 ChatGPT 的替代品，現已成為社群媒體平台 X(原 Twitter) 的母公司。

馬斯克指出，幾年前他曾預言「AI 發展的最大限制將來自晶片供應」，如今這一觀點正逐步成為現實。

他並坦言，去年已優先指示輝達將一筆大型 GPU 訂單送往 xAI，優先順序甚至在特斯拉之前。

在汽車業務方面，馬斯克表示，特斯拉位於紐約州水牛城的 Dojo 超級電腦已廣泛用於自動駕駛與人形機器人 Optimus 的模型訓練。

馬斯克強調，xAI 的 Colossus 是世界上最強大的 AI 訓練系統，可實現「超過 20 萬顆 GPU 同步運算」。

該項目獲得曼非斯市政府高度肯定，被視為促進當地轉型為「高科技製造中心」的重要里程碑。

然而，該設施龐大的耗電與用水需求也引發當地社區關切。民眾尤其反對 xAI 使用燃燒天然氣的渦輪機為超級電腦供電，指出其排放的氮氧化物為臭氧前驅物，恐對呼吸健康造成嚴重影響。