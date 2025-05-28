鉅亨速報 - Factset 最新調查：國家電網公司(NGG-US)EPS預估上修至5.18元，預估目標價為79.74元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對國家電網公司(NGG-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.05元上修至5.18元，其中最高估值5.3元，最低估值4.69元，預估目標價為79.74元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|5.3(5.26)
|6.02
|6.34
|6.61
|最低值
|4.69(4.69)
|5.23
|5.76
|6.37
|平均值
|5.1(5.04)
|5.6
|6.09
|6.48
|中位數
|5.18(5.05)
|5.6
|6.11
|6.47
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|297.90億
|332.69億
|361.05億
|408.00億
|最低值
|252.00億
|268.81億
|279.50億
|295.95億
|平均值
|281.38億
|307.68億
|320.52億
|352.54億
|中位數
|286.71億
|320.59億
|318.34億
|353.10億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.80
|4.11
|11.78
|3.58
|3.93
|營業收入
|192.99億
|251.99億
|260.63億
|249.39億
|234.44億
詳細資訊請看美股內頁：
國家電網公司(NGG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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