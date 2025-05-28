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鉅亨速報 - Factset 最新調查：國家電網公司(NGG-US)EPS預估上修至5.18元，預估目標價為79.74元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對國家電網公司(NGG-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.05元上修至5.18元，其中最高估值5.3元，最低估值4.69元，預估目標價為79.74元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值5.3(5.26)6.026.346.61
最低值4.69(4.69)5.235.766.37
平均值5.1(5.04)5.66.096.48
中位數5.18(5.05)5.66.116.47

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值297.90億332.69億361.05億408.00億
最低值252.00億268.81億279.50億295.95億
平均值281.38億307.68億320.52億352.54億
中位數286.71億320.59億318.34億353.10億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.804.1111.783.583.93
營業收入192.99億251.99億260.63億249.39億234.44億

詳細資訊請看美股內頁：
國家電網公司(NGG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNGG

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