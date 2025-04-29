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鉅亨速報 - Factset 最新調查：國家電網公司(NGG-US)EPS預估上修至4.68元，預估目標價為75.86元

鉅亨網新聞中心 2025-04-29 20:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對國家電網公司(NGG-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.59元上修至4.68元，其中最高估值4.9元，最低估值4.47元，預估目標價為75.86元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.9(4.87)5.135.565.71
最低值4.47(4.47)4.585.215.66
平均值4.67(4.63)4.855.345.69
中位數4.68(4.59)4.865.345.69

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值297.29億297.90億332.69億359.76億
最低值251.05億238.49億258.15億293.35億
平均值268.99億270.76億296.26億326.56億
中位數259.30億271.54億293.80億326.56億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS2.804.1111.783.58
營業收入192.99億251.99億260.63億249.39億

詳細資訊請看美股內頁：
國家電網公司(NGG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNGG

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