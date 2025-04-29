鉅亨速報 - Factset 最新調查：國家電網公司(NGG-US)EPS預估上修至4.68元，預估目標價為75.86元
鉅亨網新聞中心 2025-04-29 20:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對國家電網公司(NGG-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.59元上修至4.68元，其中最高估值4.9元，最低估值4.47元，預估目標價為75.86元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.9(4.87)
|5.13
|5.56
|5.71
|最低值
|4.47(4.47)
|4.58
|5.21
|5.66
|平均值
|4.67(4.63)
|4.85
|5.34
|5.69
|中位數
|4.68(4.59)
|4.86
|5.34
|5.69
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|297.29億
|297.90億
|332.69億
|359.76億
|最低值
|251.05億
|238.49億
|258.15億
|293.35億
|平均值
|268.99億
|270.76億
|296.26億
|326.56億
|中位數
|259.30億
|271.54億
|293.80億
|326.56億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.80
|4.11
|11.78
|3.58
|營業收入
|192.99億
|251.99億
|260.63億
|249.39億
詳細資訊請看美股內頁：
國家電網公司(NGG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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