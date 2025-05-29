鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rocket Lab USA IncRKLB-US的目標價調升至29元，幅度約3.57%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Rocket Lab USA Inc(RKLB-US)提出目標價估值：中位數由28元上修至29元，調升幅度3.57%。其中最高估值35元，最低估值16元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予Rocket Lab USA Inc評價：積極樂觀11位、保持中立5位、保守悲觀0位。
Rocket Lab USA Inc今(29日)收盤價為29.17元。近5日股價上漲3.57%，標普指數下跌0.32%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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