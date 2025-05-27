歐盟同意加速與美談判 避免跨大西洋貿易戰

鉅亨網編輯林羿君 2025-05-27 06:30

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歐盟表示已同意加快與美國的談判，以避免跨大西洋貿易戰，顯示出更友善的態度。就在幾天前，美國總統川普批評歐盟占美國便宜、拖延談判進程。

歐盟委員會發言人 Paula Pinho 週一 (26 日) 對記者表示：「現在談判有了新動力。」前一天，歐盟委員會主席馮德萊恩與川普通電話，「他們同意加快貿易談判進程，並保持密切聯繫。」

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通話結束後，川普將對歐盟徵收 50% 關稅的最後期限延長了一個多月至 7 月 9 日，以便進一步談判。 「我們進行了一次非常愉快的通話，我同意推遲期限，」川普週日表示。

歐盟貿易專員 Maros Sefcovic 週一與美國商務部盧特尼克（Howard Lutnick）會談後也表示，進行了「良好的通話」。並稱歐盟委員會「仍堅定致力於建設性和有針對性的努力高效」推動歐盟與美國達成協議，雙方繼續保持「經常性聯繫」。

談判迄今面臨諸多障礙，雙方始終未能找到彼此都滿意的折衷方案。歐盟方面抱怨稱，不清楚美國想要什麼，甚至不知道誰代表美國總統；而美方則表示，歐盟以訴訟和監管措施不公平地針對美國企業。

週一，美國和歐洲股指期貨跟隨亞洲股市上漲。美元跌至 2023 年 12 月以來最低水準後出現波動。