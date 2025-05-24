川普為何對歐盟動怒？揭露50%關稅背後的貿易與政治算盤
鉅亨網編譯莊閔棻
美國總統川普近日揚言自 6 月 1 日起對歐洲進口商品加徵 50% 關稅，突顯美方對歐盟在貿易、稅收與中國政策上的長期不滿。此舉不僅加劇美歐貿易緊張局勢，也為全球市場投下震撼彈。
根據《華爾街日報》（WSJ）報導，川普顧問私下向歐洲官員表達不滿，認為歐盟 27 國在數位服務稅、增值稅、汽車規範及反壟斷罰款和中國等議題缺乏讓步，且各國貿易優先順序不同，拖慢了談判進度。
川普顧問更批評歐洲對談判過於謹慎，且缺乏實質進展。
與英國對中國鋼鐵課稅立場明確不同，歐盟至今未對中國採取具體貿易制裁，引發美方不滿。川普政府將制衡中國列為戰略重點，尤其在鋼鐵等關鍵產業領域，積極拉攏盟友共同行動。
然而，歐盟領袖對對抗中國持保留態度，因中國仍為其重要出口市場之一。
美國在貿易談判中強調「經濟安全」與降低非關稅壁壘，並提出諸多要求，但歐盟仍未對關鍵制度如增值稅與數位法規做出讓步。
川普更在社群平台與白宮發表聲明，表示「不尋求與歐盟達成協議」，顯示對抗策略日趨明確，讓原本期待談判進展的歐洲外交圈震驚不已。
川普批評歐盟非首次。自其首任總統任期開始，他便指責北約成員國國防支出不足，並多次批評歐盟針對美國企業的反壟斷罰款。他曾稱這些罰款形同「對美國公司徵稅」。今年 2 月，川普更是公開表示「歐盟的成立目的就是為了對抗美國」。
對於川普的威脅，歐盟貿易首席代表塞夫喬維奇（Maroš Šefčovič）強調，歐盟正全力參與與美國的談判，但準備捍衛其利益，並指出合作應「建立在相互尊重而非威脅之上」。
先前歐盟曾批准對價值 210 億歐元的美國商品徵稅，雖然川普政府曾暫停徵稅 90 天，歐盟也因此按下暫停鍵，但若談判破裂，歐盟可能對高達 950 億歐元的商品進行第二波制裁。
川普的高關稅政策與對中國的強硬立場相結合，勢必牽動全球供應鏈與跨國企業布局。歐盟若反制，美歐貿易戰恐將擴大，進一步衝擊全球經濟復甦。
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