川普再度針對哈佛！擬撤30億聯邦補助轉撥給專科學校

鉅亨網編譯莊閔棻 綜合報導 2025-05-27 08:40

‌



根據《路透》、《CBS》報導，美國總統川普在其社交平台 Truth Social 上發文表示，將把哈佛大學獲得的 30 億美元資助金給專科學校，成為川普為奪取政府對美國學術界的控制權做出的最新措施。

川普在 Truth Social 上發文，稱將把哈佛獲得的 30 億美元資助金給專科學校。

‌



川普於週一（26 日）在 Truth Social 表示：「我正在考慮從反猶太主義盛行的哈佛大學撤出 30 億美元的撥款，並將其撥給全國各地的專科學校。這對美國來說將是一項多麼偉大的投資，而且我們迫切需要它！」。

但目前尚不清楚這筆資金如何轉移，也未說明其是否包含美國政府已經凍結的撥款。

川普凍結哈佛聯邦補助，批評其學術立場偏左

川普近來已凍結哈佛幾十億美元的聯邦補助，指控哈佛聘用民主黨人士及「激進左派」、「鳥腦」教授。他長期批評哈佛等常春藤名校具有左翼偏見。哈佛方面則提起訴訟，認為此舉違憲，侵犯言論自由與學術自主。

《路透》指出，這些撥款大多由國會核撥給美國國家衛生研究院（NIH），經科學家個別申請後，用於生物醫學研究。這類研究一般不會在專科學校進行，因此資金轉向專科教育的可行性及合法性仍受質疑。

哈佛表示，幾乎所有聯邦補助已於五月初被撤銷，包括來自 NIH、美國林務局、能源部與國防部的資金。多份官方信函皆表示，這些補助案「不再符合機構的優先目標」。

哈佛與白宮對撤資的法律依據與細節尚未公開回應。

法院阻止限制國際學生政策，哈佛獲得暫時勝利

在此同時，美國聯邦法官於週五（23 日）暫時阻止川普政府禁止哈佛招收國際學生的政策。

哈佛強調，該政策是對其捍衛學術自由的報復行動，違反美國憲法與多項聯邦法令，對超過 7,000 名持簽證學生與學校財務造成重大威脅。

哈佛本學年招收約 6,800 名國際學生，佔全校學生 27%，為重要學費來源。

此外，川普最近也表示，他希望剝奪哈佛大學的免稅地位，試圖控制哈佛大學的政策，包括停止哈佛大學的多元化、公平和包容性計劃，並改變其招聘做法。川普政府也希望對學生和教職員工進行「觀點多樣性」審核。