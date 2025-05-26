巴菲特退休後計畫曝光：我不會待在家裡看肥皂劇！

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-26 17:10

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巴菲特日前接受《華爾街日報》專訪時透露，在卸任執行長後，他不會待在家裡，而是計畫定期前往波克夏位於內布拉斯加州奧馬哈的總部，繼續貢獻他的投資理念和決策技能。他笑稱：「我不會待在家裡看肥皂劇，我的興趣依然如昔。」

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雖然《華爾街日報》指出巴菲特有時會出現站不穩或忘記人名的情況，但他強調，自己在面對市場動盪時依然沉著冷靜，能發揮獨到見解。

巴菲特強調：「如果市場出現恐慌，我就會發揮作用，因為當價格下跌或其他人感到害怕時，我不會感到害怕。這實際上與年齡無關。」

巴菲特在早先的波克夏股東會上表示將退休，並任命公司非保險業務副董事長格雷格 · 阿貝爾 （Greg Abel）為接班人。

巴菲特近日坦言，兩人在精力與執行力上已有明顯差距，阿貝爾更適合領導公司。他表示：「他比我更有效率，也更能做出必要的管理調整與支援同仁。」

長者持續工作成趨勢，企業領袖不輕言退休

巴菲特的「半退休模式」並非個案。根據美國勞工統計局資料，75 歲以上仍在職的美國人數正穩定增加。許多企業領袖即使卸下執行長職務，也仍選擇留在公司繼續貢獻心力。

微軟 (MSFT-US) 創辦人比爾・蓋茲就曾於 2024 年表示：「我的朋友巴菲特仍然每週進辦公室六天，我希望自己健康也能像他一樣。」

另一位企業家、好市多 (COST-US) 共同創辦人 Jim Sinegal 雖於 2012 年卸任執行長，但目前仍偶爾於週二進辦公室。他曾說：「經營好市多對我來說是一種興趣，而不是職業。」

巴菲特早在 2022 年致股東的信中就強調說，找工作應選擇即使不為錢也願意從事的職業。他認為這樣不僅能讓人事業成功，也有助於提升生活幸福與壽命。