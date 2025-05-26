美國、歐盟關稅談判期限 川普：同意延長至7/9
鉅亨網編譯鍾詠翔
美國總統川普周日（25 日）表示，歐盟請求將關稅談判期限延長至 7 月 9 日，他已同意這一請求。
川普與歐盟執委員會主席馮德萊恩通過電話後表示：：「我們進行了一次非常愉快的通話，我同意延長最後期限。」
馮德萊恩周日稍早在社交平台 X 上發文說，「歐洲準備好迅速果斷推進談判」，但「一項好的協議」需要時間「直到 7 月 9 日」。那是 90 天關稅緩衝期到期日。
川普上周五在社交媒體發文，表示他建議 6 月 1 日開始對歐盟商品徵收 50% 的關稅。他表示，歐盟成立的主要目的就是「在貿易上佔美國的便宜」，美國與歐盟的談判「毫無進展」。
因此，川普建議 6 月 1 日起對歐盟商品徵收 50% 的關稅。如果商品在美國製造，則無需繳納關稅。
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