川普喊北約軍費提至GDP 5% 希臘總理潑冷水

鉅亨網編譯王貞懿 2025-05-24 00:22

‌



美國總統川普 (Donald Trump) 持續施壓北約 (NATO) 盟友，要求各國提高國防開支。希臘總理米佐塔基斯 (Kyriakos Mitsotakis) 周五 (23 日) 接受《CNBC》採訪時直言，成員國恐難達成川普理想中，國防支出占國內生產毛額 (GDP) 的 5% 目標。

「坦白說，5% 的目標非常非常困難。」米佐塔基斯指出，若現在談論的是實質的國防開支，他認為占 GDP 的 3.5% 可能已是上限，也或許是大家更能加受的數字。不過，他也強調，如果將關鍵基礎設施等更廣泛的支出納入計算，5% 或許是一個長期目標。

‌



北約國防支出新目標 6 月峰會見分曉

荷蘭前首相、北約秘書長呂特（Mark Rutte）5 月初曾提議，成員國應將國防開支提高至 GDP 的 3.5%，同時額外撥出 1.5% 用於其他安全事務。

不過，長期以來，許多北約國家光是要達到目前的 2% 目標就已相當吃力，這也是川普不滿的原因。據北約估計，美國 2024 年的國防開支約占 GDP 的 3.4%，而成員國中只有波蘭與愛沙尼亞投入了更高比例的經濟資源在國防上。

波蘭已承諾在未來幾年內將國防支出提高到 5% 的水準，而其他國家則更加謹慎，警告如此龐大的支出對他們來說可能難以負擔。

德國外交部長瓦德福 (Johann Wadephul) 上周也表示，德國支持川普的目標。他指出，呂特的建議確實達到了川普總統要求的 5%，他也認為這是必要的。

有關北約新的國防支出目標，可能在 6 月下旬舉行的北約峰會上做出決定。

希臘總理：北約成員不能「搭便車」

川普曾在 2017 年批評，北約各國沒有在國防支出上盡到應盡的責任。米佐塔基斯說，川普要求盟友增加國防開支是對的，並強調：「我們現在知道天下沒有白吃的午餐，我們不能再『搭便車』了。」

北約估計，希臘去年的國防支出接近其 GDP 的 3.1%。多年來，該國一直穩定投入超過北約共識的 2% 目標，並在 2020 年因與鄰國土耳其在海事邊界等長期爭議上，進一步加大國防開支。

米佐塔基斯說：「我們也積極倡議修改歐盟的相關規定，以鼓勵各成員國能夠投入更多資金到國防上。」

多年來，歐盟的財政規則一直限制成員國的債務和預算赤字水準。但近期歐盟執委會 (European Commission) 已採取行動，朝向放寬這些財政限制的方向努力。