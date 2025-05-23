鉅亨速報 - Factset 最新調查：格雷杰GWW-US的目標價調升至1144元，幅度約3.34%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對格雷杰(GWW-US)提出目標價估值：中位數由1107元上修至1144元，調升幅度3.34%。其中最高估值1250元，最低估值970元。
綜合評級 - 共有20位分析師給予格雷杰評價：積極樂觀3位、保持中立13位、保守悲觀4位。
格雷杰今(23日)收盤價為1078.14元。近5日股價下跌3.34%，標普指數下跌1.27%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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