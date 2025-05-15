鉅亨速報 - Factset 最新調查：格雷杰GWW-US的目標價調降至1107元，幅度約3.23%
鉅亨網新聞中心 2025-05-15 06:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對格雷杰(GWW-US)提出目標價估值：中位數由1144元下修至1107元，調降幅度3.23%。其中最高估值1250元，最低估值970元。
綜合評級 - 共有19位分析師給予格雷杰評價：積極樂觀4位、保持中立13位、保守悲觀2位。
格雷杰今(15日)收盤價為1069.81元。近5日股價上漲3.23%，標普指數上漲4.64%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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