search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


美股

【Joe’s華爾街脈動】輝達財報前市場屏息以待，聯準會政治壓力成隱憂

Joe Lu


標普 500 指數創高，與那斯達克分歧，殖利率曲線趨陡釋出警訊

cover image of news article
【Joe’s華爾街脈動】輝達財報前市場屏息以待，聯準會政治壓力成隱憂(圖：業者提供)

Joe 盧, CFA | 2025 年 8 月 27 日 美東時間


摘要
  • 在全球市場等待科技指標股輝達 (NVIDIA) 的關鍵財報之際，市場呈現多空交錯但謹慎的基調。
  • 標普 500 指數創下歷史新高，但那斯達克指數相對滯後，顯示在關鍵科技產業消息公布前，市場存在選擇性觀望。
  • 美國殖利率曲線趨陡，短天期殖利率因降息預期而下跌，長天期殖利率則因對聯準會政治壓力的擔憂而持平。
  • 台灣強勁的七月份工業與製造業生產數據，證實了由 AI 驅動的需求週期依然強健。
  • 川普政府加強對聯準會人事任命的審查，特別是免職理事庫克 (Lisa Cook) 的舉動，為貨幣政策審議帶來了新的政治風險。

 

核心關鍵在於，市場正處於一個關鍵的轉折點，等待著輝達 (NVIDIA) 的季度業績來驗證強大且昂貴的人工智慧 (AI) 論述。 (全文未完)

完整全文請見鉅亨號專欄_點此前往

立即加入《Joe’s 華爾街脈動》LINE@官方帳號，獲得最新專欄資訊（點此加入

關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。

文章標籤

JoeLU美股盤後趨勢分析TOP

相關行情

台股首頁我要存股
S&P 5006481.37+0.24%
NASDAQ21590.14+0.21%
現貨黃金3395.29-0.05%
道瓊指數45565.230.32%
費城半導體5824.610.29%
美國10年公債殖利率4.2362+0.00%
近月倫敦西德州原油63.78-0.58%
歐元/美元1.1643+0.06%
比特幣111008.12-0.60%

延伸閱讀



Empty