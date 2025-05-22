美日財長未談匯率 日元升值之路被蓋章認定？
鉅亨網新聞中心
根據美國財政部的聲明，美國財長貝森特和日本財務大臣加藤勝信在加拿大會談後，沒有討論外匯水平，日元周四 (22 日) 開盤後走弱，但隨後重回漲勢。
美日財長重申了他們的共同信念，即匯率應由市場決定，並且認為目前美元兌日的匯率反映了基本面。
這份聲明表明，美國對日元升值沒有重大異議，此前美國總統川普曾指責日本透過壓低貨幣價值來獲取不公平優勢。此外，也有助於加藤勝信降低日元快速波動的風險，日本財務省在過去幾年一直努力阻止日元貶值。
然而，日元的任何大幅升值都可能增加日本陷入經濟衰退的可能性，尤其是在兩國繼續貿易協議談判之際，關稅繼續打擊日本汽車製造商。
強勢貨幣將擠壓企業利潤和薪資成長的空間，因為貿易擔憂已經損害了消費者信心，日本經濟上季度出現萎縮，最新的貿易數據顯示，出口可能持續拖累經濟成長。
隨著貿易談判的持續，加藤勝信重申了日本對川普政府額外徵稅的抗議。他說，「我強烈敦促美國重新考慮這些措施。」
- 川普關稅新政引波動 用主動式投資度過震盪
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 美日財長淡化匯率問題 稱當前美元對日元反映基本面
- Honda調降電動車投資至7兆日元！轉向推出13款新混合動力車型
- 日元、韓元持續走強 市場關注匯率談判傳聞
- 美日財長會晤避談匯率水準 日元短暫走弱後重回強勢
下一篇