美日財長未談匯率 日元升值之路被蓋章認定？

鉅亨網新聞中心 2025-05-22 14:30

‌



根據美國財政部的聲明，美國財長貝森特和日本財務大臣加藤勝信在加拿大會談後，沒有討論外匯水平，日元周四 (22 日) 開盤後走弱，但隨後重回漲勢。

美日財長重申了他們的共同信念，即匯率應由市場決定，並且認為目前美元兌日的匯率反映了基本面。

‌



強勢貨幣將擠壓企業利潤和薪資成長的空間，因為貿易擔憂已經損害了消費者信心，日本經濟上季度出現萎縮，最新的貿易數據顯示，出口可能持續拖累經濟成長。