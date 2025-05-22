歐洲央行：美國資產風險重估或引發全球金融「根本轉變」
鉅亨網編譯王貞懿
歐洲央行 (ECB) 警告，鑒於美國貿易關稅政策導致市場波動與不確定性，投資人正重新評估美國資產風險，這可能使全球金融市場面臨一場根本性的格局改變。該行副總裁戴金多斯 (Luis de Guindos) 更指出，「不確定性」已成為主導當前金融市場新現實。
歐洲央行最新發布《金融穩定評估報告》中指出，市場對美國與貿易夥伴間不斷更新的關稅政策反應十分敏感。當美國總統川普宣布全面徵收對等關稅時，全球股市應聲暴跌；但在他宣布暫緩實施關稅 90 天後，各國的主要指數也迅速回升。
而在這波動盪期間，即便出現了一些不同尋常的現象，如資金從美國國債和美元等傳統避險資產轉移，但歐元區金融市場的運作狀況依舊穩健。歐洲央行表示，雖然這可能與技術性因素有關，但也可能反映出投資人的最新看法，他們似乎正在重新評估美國資產的風險程度，這或許會導致全球資本流動發生更廣泛的轉變。
戴金多斯周三 (21 日) 向《CNBC》表示，未來，市場可能面臨修正的風險，目前投資人需要特別關注的兩大問題是「資產估值過高」和「市場的高度不確定性」。
他解釋道，市場樂觀地相信，在目前的局勢之下，經濟成長將會放緩，但不會陷入衰退，通膨將會下降，貨幣政策也將隨之轉鬆。但這種預期可能過於理想。因為，從更宏觀的角度來看，與美國貿易、財政和監管政策相關的「不確定性」，如今已成為整個金融市場和全球經濟的「主導現實」，現在的問題是，這種不確定性以及任何可能的政策走勢，對於歐洲和歐元區的金融穩定意味著什麼？
他分析，關稅對經濟成長「有害無益」，但對物價的影響則較為複雜。短期內，關稅將推高進口商品價格，同時也會壓抑消費需求，兩種效應可能相互抵消。然而從長遠來看，如果關稅和貿易障礙導致全球供應鏈斷裂，企業成本將會上升，這反而可能引發通膨。
值得注意的是，根據本周歐盟公布的最新的經濟預測，2025 年歐盟國內生產毛額 (GDP) 預估值由原先的 1.5% 下修至 1.1%，歐元區則從 1.3% 降至 0.9%。整體體通膨率則預計將持續降溫，並在 2026 年將回落到歐洲央行 2% 的通膨政策目標之下，反映出經濟成長動能與物價壓力同步趨緩的趨勢。
- 稅季理財術，掌握資本利得又能減少稅務負擔
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 歐洲央行副總裁：通膨目標不遠了 市場預期6月降息
- 穆迪調降美國評級 將使美國資產陷入下跌惡性循環
- 歐洲央行副總裁：通膨目標不遠了 市場預期6月降息
- 關稅打壓消費！美4月零售銷售僅增0.1% Fed降息有譜？
下一篇