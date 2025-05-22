歐洲央行：美國資產風險重估或引發全球金融「根本轉變」

鉅亨網編譯王貞懿 2025-05-22 01:22

‌



歐洲央行 (ECB) 警告，鑒於美國貿易關稅政策導致市場波動與不確定性，投資人正重新評估美國資產風險，這可能使全球金融市場面臨一場根本性的格局改變。該行副總裁戴金多斯 (Luis de Guindos) 更指出，「不確定性」已成為主導當前金融市場新現實。

歐洲央行最新發布《金融穩定評估報告》中指出，市場對美國與貿易夥伴間不斷更新的關稅政策反應十分敏感。當美國總統川普宣布全面徵收對等關稅時，全球股市應聲暴跌；但在他宣布暫緩實施關稅 90 天後，各國的主要指數也迅速回升。



而在這波動盪期間，即便出現了一些不同尋常的現象，如資金從美國國債和美元等傳統避險資產轉移，但歐元區金融市場的運作狀況依舊穩健。歐洲央行表示，雖然這可能與技術性因素有關，但也可能反映出投資人的最新看法，他們似乎正在重新評估美國資產的風險程度，這或許會導致全球資本流動發生更廣泛的轉變。

‌



戴金多斯周三 (21 日) 向《CNBC》表示，未來，市場可能面臨修正的風險，目前投資人需要特別關注的兩大問題是「資產估值過高」和「市場的高度不確定性」。

他分析，關稅對經濟成長「有害無益」，但對物價的影響則較為複雜。短期內，關稅將推高進口商品價格，同時也會壓抑消費需求，兩種效應可能相互抵消。然而從長遠來看，如果關稅和貿易障礙導致全球供應鏈斷裂，企業成本將會上升，這反而可能引發通膨。