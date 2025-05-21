傳以色列擬攻擊伊朗核設施！油價應聲上漲逾1%

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-21 16:35

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因以色列疑似準備對伊朗核設施發動攻擊，引發市場對中東石油供應中斷的擔憂，週三（21 日）國際油價應聲上漲超過 1%，顯示地緣政治風險對能源市場的影響持續升溫。

根據《路透》報導，截至格林威治時間 6 時 30 分（台灣時間 14 時 30 分），7 月交割的布蘭特原油期貨上漲 68 美分，至每桶 66.06 美元，漲幅 1.04%。美國西德克薩斯中間基原油（WTI）7 月期貨則上漲 70 美分，報每桶 62.73 美元，漲幅 1.1%。

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週二（20 日），《CNN》引述多位美國官員報導指出，美方掌握的情報顯示，以色列正準備對伊朗核設施發動軍事攻擊，儘管最終決策尚未確認，但該消息似乎已對市場造成衝擊。

荷蘭國際集團（ING 集團）的原物料分析師就表示，若衝突升級，不僅伊朗的石油供應將面臨威脅，整個中東地區的能源穩定也可能受到波及，恐造成全球油價更大波動。

伊朗是石油輸出國組織（OPEC）第三大產油國，若爆發戰爭，勢必會影響原油出口。同時，市場也擔憂伊朗可能報復性封鎖戰略重地波斯灣的荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），該處為沙烏地阿拉伯、伊拉克、科威特及阿拉伯聯合大公國等國的重要石油出口通道。

雖然美國與伊朗今年已進行數輪核協議談判，但美國總統川普強化對伊朗的石油出口制裁，加上其與伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）分歧依然明顯，雙方仍遠未達成解決方案。

ING 分析師補充，若美伊核談取得進展，有助於市場情緒回穩，但目前談判看似停滯，導致地緣風險持續為油市投下陰影。

不過，儘管地緣政治風險攀升，仍有部分數據顯示原油供應有改善跡象。據市場消息人士透露，截至 5 月 16 日當週，美國原油庫存增加 250 萬桶，但汽油與餾分油庫存下降。