〈能源盤後〉美伊核談判再啟 原油走跌

鉅亨網編譯許家華 2025-05-22 06:02

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原油期貨價格周三 (21 日) 收低，此前阿曼外交部長表示，伊朗和美國將於本周稍晚舉行新一輪核談判。

美國有線電視新聞網 (CNN) 周二報導，美國情報顯示以色列正準備襲擊伊朗核設施。引述多名美國官員，目前尚不清楚以色列領導人是否做出了最終決定。

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Brent 原油期貨價格下跌 47 美分或 0.7%，收每桶 64.91 美元。

美國西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 46 美分，跌幅 0.7% 收每桶 61.57 美元。

伊朗是石油輸出國組織（OPEC）中第三大產油國，以色列的攻擊可能會影響該國的石油供應。

價格期貨集團高級分析師 Phil Flynn 表示：「現在我們將進行新一輪和平談判，以抵消我們投入的溢價。」

儘管如此，伊朗仍有可能採取報復措施。他阻止油輪通過霍爾木茲海峽，沙烏地阿拉伯、科威特、伊拉克和阿拉伯聯合大公國透過霍爾木茲海峽出口原油和燃料。

Rystad Energy 分析師 Priya Walia 表示：「如果緊張局勢升級，可能會出現暫時的貿易變化，或者供應量減少 50 萬桶 / 日，OPEC + 可以快速抵銷這些影響。」

今年，美國和伊朗就伊朗核計畫舉行了多輪會談，美國總統川普也重啟了對伊朗原油出口的更嚴厲制裁。

與此同時，一位業內消息人士周二表示，哈薩克 5 月石油產量增加了 2%，無視 OPEC+ 的減產壓力。

受美國國內原油、汽油和餾分油官方庫存數據利空影響，原油價格周三下跌。

美國能源資訊署 (EIA) 數據顯示，上周美國原油庫存增加 130 萬桶，汽油庫存增加約 80 萬桶，餾分油庫存增加約 60 萬桶。