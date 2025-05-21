美國對東南亞太陽能設備課重稅 柬埔寨最高達3521%

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-21 01:00

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美國政府周二 (20 日) 正式對來自柬埔寨、馬來西亞、泰國與越南的太陽能電池與模組課徵高額關稅，其中部分關稅高達 3,521%，為美國太陽能製造商爭取保護之舉，也可能對美國本土再生能源建設帶來新壓力。

ITC 認定進口傷害本土產業 關稅將於 6 月正式實施

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美國國際貿易委員會 (ITC) 周二投票通過認定，來自四國的進口產品對美國本土太陽能產業造成傷害，此舉成為關稅正式生效的最後門檻。根據彭博報導，這項決定意味相關關稅將自 6 月起開始徵收。

這對於韓華 Q Cells、第一太陽能 (First Solar) 等美國本土廠商來說是一大勝利。這些業者先前指控東南亞低價進口產品削弱了國內生產誘因，即便享有稅收補貼，仍難以維持競爭力。受此消息激勵，第一太陽能 (FSLR-US) 周二盤中股價一度上漲近 5%，截稿前漲勢收窄至 2.38%，每股暫報 168.84 美元。

美國商務部去年展開為期一年的調查，認定這些國家部分廠商透過政府補貼、低於成本價格出口至美國，構成傾銷與不公平競爭。

柬埔寨最高達 3521% 越南與泰國課稅亦重

此次關稅將大幅墊高來自東南亞的太陽能設備價格，對依賴進口的美國再生能源建設商而言構成打擊。根據美國商務部 4 月公布的調查結果，部分柬埔寨廠商因拒絕配合調查，被課以高達 3521% 的懲罰性關稅。

其他國家平均關稅也不低，越南為 396%、泰國為 375%、馬來西亞則相對較低，平均為 34%。其中，知名廠商 晶科能源 (JinkoSolar)(JKS-US)(68822-CN) 被課徵越南出口 245%、馬來西亞出口 40% 的關稅；天合光能 (Trina Solar)(688599-CN) 自泰國出口面臨 375% 關稅，自越南則超過 200%；晶澳太陽能 (JA Solar) 的越南模組則可能面臨 120% 的稅率。

根據彭博新能源財經 (BloombergNEF) 統計，美國去年自這四國進口太陽能設備總值約 129 億美元，占總進口量近 80%。

綠能政策遇挑戰 再生能源前景受限

太陽能是當前美國新增電力裝置容量的主要來源之一。然而，除了關稅壓力外，再生能源產業同時面臨國會部分共和黨人推動削減聯邦補貼的挑戰，使未來成長潛力面臨更多不確定性。