search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


外匯

美元看空情緒創歷史新高 市場憂長線走貶

鉅亨網編譯段智恆

cover image of news article
美元看空情緒創歷史新高 市場憂長線走貶(圖：REUTERS/TPG)

根據《彭博》周二 (20 日) 報導，選擇權交易者對美元未來一年的看空情緒升至歷史新高，顯示市場對美國財政與貿易政策日益感到憂慮。根據風險逆轉 (Risk Reversals) 這項反映看漲與看跌選擇權成本差異的指標，交易者偏好賣出美元、買入看跌選擇權的情緒已達前所未見的水準。

彭博美元現貨指數的一年期風險逆轉下滑至負 28 個基點，為 2011 年有紀錄以來的最低，甚至超過疫情初期市場動盪期間的低點。



貿易與財政雙壓 打擊市場信心

市場對美元的負面情緒，部分來自川普再度啟動貿易關稅，使市場對美國政策前景與經濟成長預期失去信心。雖然美中近期釋出緩和訊號，彭博美元指數今年以來仍下跌超過 6%，創該指數 20 年來最差年度開局。

瑞銀財富管理首席債券策略師 Kathy Jones 表示，市場對美元的結構性看空情緒仍未消退，「因為貿易與中國相關問題的緩解只是暫時現象」。

信評遭調降 美元承壓

川普政府推動大規模減稅方案，也讓市場更關注美國聯邦赤字與債務問題。穆迪 (Moody’s) 日前將美國主權信評從最高等級下調，理由是過去十年政府債務增加與利息支出擴大。

消息公布後，美元兌 G10 主要貨幣全面走跌，反映外匯市場反應激烈，而股市與債市相對冷靜。Raymond James 團隊分析指出，「華府缺乏處理財政惡化的政治意願，將使金融市場暴露於更頻繁的波動風險中」。

投機空單接近去年高點 部分分析師認為過度悲觀

根據美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 截至 5 月 13 日資料，投機客持有約 165 億美元的美元空單，接近去年 9 月來最看空水準；而年初時市場仍偏多，當時美元多單規模約 310 億美元。

不過，Monex Europe 宏觀研究主管 Nick Rees 則指出，「我們認為市場對美元的悲觀預期過度。通膨壓力將讓聯準會維持高利率，有望支撐美元。」

儘管短線美元走勢趨於平穩，但長期而言，美國從貿易全球化領導者轉向保護主義的趨勢，使部分機構仍持續看淡美元未來表現。

文章標籤

選擇權市場美元風險逆轉美國經濟財政赤字穆迪降評美元指數看空投機空單

相關行情

台股首頁我要存股
美元指數100.127-0.30%
美國10年公債殖利率4.477+0.58%

延伸閱讀



Empty