美元看空情緒創歷史新高 市場憂長線走貶

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-21 01:40

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根據《彭博》周二 (20 日) 報導，選擇權交易者對美元未來一年的看空情緒升至歷史新高，顯示市場對美國財政與貿易政策日益感到憂慮。根據風險逆轉 (Risk Reversals) 這項反映看漲與看跌選擇權成本差異的指標，交易者偏好賣出美元、買入看跌選擇權的情緒已達前所未見的水準。

彭博美元現貨指數的一年期風險逆轉下滑至負 28 個基點，為 2011 年有紀錄以來的最低，甚至超過疫情初期市場動盪期間的低點。

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貿易與財政雙壓 打擊市場信心

市場對美元的負面情緒，部分來自川普再度啟動貿易關稅，使市場對美國政策前景與經濟成長預期失去信心。雖然美中近期釋出緩和訊號，彭博美元指數今年以來仍下跌超過 6%，創該指數 20 年來最差年度開局。

瑞銀財富管理首席債券策略師 Kathy Jones 表示，市場對美元的結構性看空情緒仍未消退，「因為貿易與中國相關問題的緩解只是暫時現象」。

信評遭調降 美元承壓

川普政府推動大規模減稅方案，也讓市場更關注美國聯邦赤字與債務問題。穆迪 (Moody’s) 日前將美國主權信評從最高等級下調，理由是過去十年政府債務增加與利息支出擴大。

消息公布後，美元兌 G10 主要貨幣全面走跌，反映外匯市場反應激烈，而股市與債市相對冷靜。Raymond James 團隊分析指出，「華府缺乏處理財政惡化的政治意願，將使金融市場暴露於更頻繁的波動風險中」。

投機空單接近去年高點 部分分析師認為過度悲觀

根據美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 截至 5 月 13 日資料，投機客持有約 165 億美元的美元空單，接近去年 9 月來最看空水準；而年初時市場仍偏多，當時美元多單規模約 310 億美元。

不過，Monex Europe 宏觀研究主管 Nick Rees 則指出，「我們認為市場對美元的悲觀預期過度。通膨壓力將讓聯準會維持高利率，有望支撐美元。」