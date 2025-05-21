Google I/O五大亮點一次看懂！AI新招搶先曝光

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-05-21 02:40

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Google(GOOGL-US)周二 (20 日) 於美國加州山景市 (Mountain View) 舉行的 Google I/O 開發者大會上，宣布將旗下人工智慧 (AI) 產品全面擴展，主打將生成式 AI 深度整合至搜尋引擎、訂閱服務、影像與影音創作工具中，強化其在日益激烈的 AI 市場中的競爭力。

在本屆大會中，Google 發表多項重大 AI 升級計畫，包括將「AI 模式」導入搜尋首頁、推出 249.99 美元的 Ultra 訂閱方案，以及展示新一代影像與影音生成工具 Veo 3、Imagen 4 和 Flow，凸顯其試圖鞏固搜尋龍頭地位並開拓新興 AI 應用市場的策略。

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AI 模式登上搜尋首頁 開放全美用戶

Google 宣布，即日起美國用戶可透過搜尋引擎開啟「AI 模式」，這項新功能將以生成式 AI 回答複雜問題，類似於 ChatGPT 的互動體驗。相較傳統搜尋列出網頁連結的方式，AI 模式可提供總結式的答案，並支援多輪追問與複雜對話。

Google 搜尋業務負責人 Liz Reid 表示：「這讓使用者可以真正問任何問題，搜尋將變得更自然、更無縫。」該功能未來也將逐步整合至「AI 概覽」(AI Overviews)，成為搜尋結果中首要展示內容的一部分。

Google 執行長皮查伊 (Sundar Pichai) 表示：「Google 搜尋將是全球最多人使用的生成式 AI 平台，這代表我們正在以最快速度推進技術落地。」

推出高階訂閱方案 主打重度 AI 用戶

Google 同時推出名為「AI Ultra Plan」的高階訂閱方案，月費為 249.99 美元，鎖定重度 AI 使用者。該方案包括：

提早使用新實驗工具 (如 Deep Think、Project Mariner)

存取更強大的 Gemini 模型

高達 30TB 雲端空間

無廣告 YouTube 訂閱服務

這項訂閱價格與 OpenAI 與 Anthropic 的頂級會員方案接近，顯示各大科技業者正積極尋求商業模式，以因應高昂的 AI 模型訓練成本。

目前 Google 所提供的其他訂閱方案 (如每月 19.99 美元的 AI + 雲端組合) 已吸引超過 1.5 億名用戶，顯示市場對 AI 工具具高度接受度。

影像生成工具再進化 主打影音 + 音效整合

Google 本次也展示了多項生成式內容工具，包括：

Veo 3：具備聲音輸出的 AI 影片生成工具，可製作角色對話、動物叫聲等音訊元素，與 OpenAI 的 Sora 展開競爭。

Imagen 4：新一代影像生成模型，可產生更高解析度、具風格引導的圖像。

Flow：可透過簡單文字描述拍攝場景與風格，生成具電影感的短片。

Lyria 2：音樂生成模型，將整合至 YouTube Shorts 與 Vertex AI 平台。

此外，Google 也宣布 Gemini 將導入更多「AI 代理人」(AI Agents) 功能，能自動化瀏覽器操作，協助使用者完成日常任務。

搜尋主導地位受威脅 市場與監管壓力升高

儘管 Google 強調 Gemini 應用程式下載量已超過 4 億，AI 概覽的使用人數也達 15 億，但其搜尋業務正面臨前所未有的挑戰。

今年稍早，蘋果 (AAPL-US) 高層於反壟斷訴訟中證實 Safari 上的 Google 搜尋次數出現首次下降，引發市場疑慮。根據分析機構 Bernstein，若將 AI 聊天機器人納入搜尋行為計算，Google 的市占可能僅約 65% 至 70%；富國銀行 (WFC-US) 更預測，5 年內其搜尋市占恐跌破 50%。

與此同時，美國司法部對 Google 提出的兩起反壟斷案件正審理中，其中包含拆分 Chrome 瀏覽器業務的建議，也可能進一步衝擊其廣告與搜尋營收。

2024 年，Google 的搜尋廣告業務創造超過 3,500 億美元收入，仍是公司最主要的現金來源。AI 模式雖為創新技術，卻可能改變現有廣告邏輯，讓投資人憂心其變現能力是否能順利接軌。

投資重押 AI 發展腳步加快

面對市場壓力，Google 仍決定大舉投入 AI。今年預估資本支出將達 750 億美元，較去年的 525 億美元大幅增加。皮查伊在大會上表示，即使面臨關稅或地緣政治不確定性，公司仍將堅持 AI 投資計畫。