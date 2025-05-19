〈房產〉房仲統計：全台2025首季成交議價率以台北12.8%居七都之最

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-05-19 13:04

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根據永慶房產集團內部數據統計，2025 第一季全台七大都會區的成交議價率普遍維持在 10-12% 的相對高檔的水準，有五都超過 10%，其餘兩都則是接近雙位數。若與房貸緊縮與信用管制實施前的 2024 第二季相比，七大都會區成交議價率都有擴大的趨勢。

成交議價率，是指房屋交易中開價與實際成交價之間的落差，也意味著買方在交易過程中能成功爭取的議價空間，以及賣方對於價格讓步的幅度，同時也是反應買賣市場信心的指標之一。

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據統計顯示，七都 2025 第一季成交議價率以台北市 12.8% 最高，新北市 11.5%、桃園市 10.1%、新竹縣市 9.6%、台中市 9.3%、台南市 11.1% 以及高雄市 10.7%。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，台北市房價基期高，高總價、高單價產品多。買盤多為高資產族群，對市場前景、經濟局勢較為敏感，出手更為謹慎。在市場轉冷、交易量下滑時，買方議價意願更強，賣方為求成交只得讓出更多空間，導致成交議價率上升，為七都之最。

而與房市高點的 2024 第二季相比，七大都會區成交議價率都有擴大的趨勢。陳金萍說明，房市最為熱絡的 2024 第二季，七都成交議價率皆降至 10% 以下，顯示市場買氣強勁、成交迅速，議價空間不大，七都成交議價率介於 7.2-9.9% 之間。然而，隨著 2024 第三陸續出現房貸緊縮、央行祭出信用管制措施，市場氛圍逐漸轉冷，賣方為求加快成交步調普遍願意稍微調整價格，議價空間拉大，使得近幾季成交議價率均維持在相對高檔。

目前房市整體交易量仍低迷，市場觀望氣氛濃厚。買方普遍期待房價進一步下調，若賣方過度堅持價格，成交速度放緩，買賣雙方對於價格認知拉鋸，交易量難出現明顯增長。