不當電動車信徒！BMW執行長：技術單押電動化是死路一條

鉅亨網新聞中心 2025-05-20 16:50

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BMW 作為最早預測電動車發展將經歷陣痛的汽車製造商之一 ，如今正因其多年來堅持的多元化動力系統策略而備受關注。上周在 BMW 年會上，執行長更直言：「將電動化作為唯一技術路徑只會走向死胡同。」

市場研究公司 Gartner 將當前階段稱為「幻滅低谷」，意指一項熱門新技術首次未能達到其炒作效果的時期。對於電動車產業而言，這一描述可謂一針見血。

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面對電動車普及速度不如預期的現實，包括賓士與 Volvo 在內的許多傳統車企已開始調整其激進的電動車銷售目標 。

BMW 執行長奧利弗 · 齊普策（Oliver Zipse）在上週三舉行的 BMW 年會上強調：「技術開放意味著緊跟市場，因為市場在演變，但不同市場的發展步調並不一致。將電動化作為唯一技術路徑只會走向死胡同。當前形勢已充分表明了這一點。」

多年來，儘管特斯拉引發了電動車行業的熱潮，BMW 的高層一直警告稱，購車者轉向電動車的速度不會如預期般迅速。如今，這家德國豪華汽車製造商向股東明確表示，將堅守多元化動力系統策略，持續為消費者提供包括燃油車、混合動力車型以及預計於 2028 年首次亮相的氫燃料電池車在內的產品選擇 。

大約五年前，包括賓士、大眾和 Volvo 在內的許多汽車品牌均宣布了盡快向電動車轉型的宏大目標 。相較之下，BMW 拒絕盲目跟風電動車浪潮，曾因此招致競爭對手，如大眾前執行長赫伯特 · 迪斯（Herbert Diess）的批評，指責其拖慢產業進程 。然而，齊普策表示：「即便面臨巨大阻力，我們仍堅定立場。如今形勢正朝著有利於我們的方向發展。」

i3 的教訓：早期電動車嘗試的挑戰

早在 2013 年，BMW 就推出了適用於市內駕駛的小型電動車 i3 。這款車型採用了輕量化但成本高昂的碳纖維車身架構，本欲成為潮流標竿 。然而，i3 卻讓公司蒙受損失，最終淪為分析師與投資人眼中的財務失敗案例 。這段經歷也讓 BMW 對於電動車的發展策略更加審慎。

在本世紀初，隨著特斯拉風靡全球，其執行長馬斯克（Elon Musk）曾忙於應對旺盛需求，當時電動車的宣傳熱潮看似合乎產業邏輯 。2020 年，特斯拉全年僅售出 50 萬輛汽車，卻超越所有汽車同行，成為全球市值最高的車企 。

面對電動車的興起，BMW 的競爭對手已投入數十億美元開發專用架構，以經濟高效地製造各種尺寸和類型的電動車，例如梅賽德斯 - 奔馳的 EVA2 和大眾備受推崇的 MEB 平台 。

然而，現實卻給業界潑了一盆冷水 。傳統品牌難以向懷疑的消費者闡述電動車的技術優勢 。汽車製造商們抱怨稱，圍繞電動車仍有許多認知迷思待澄清，包括車主在雨中充電是否會觸電等 。相較之下，特斯拉能夠迎合那些渴望率先體驗最新技術、熟悉產品利弊的前衛受眾 。

如今，許多傳統車企，如梅賽德斯 - 奔馳和沃爾沃，已經著手調整其激進的電動車銷售目標 。

普及速度低於預期 特斯拉也受影響

電動車普及速度低於預期，即使是電動車市場的領頭羊特斯拉也未能倖免 。去年，特斯拉放棄了其 2030 年的銷售目標，遭遇了 Model Y 推出以來的首次年度銷售下滑，且這種頹勢持續到今年第一季 。

電動車市場的區域差異也十分顯著。在全球最大的電動車市場中國，許多品牌原本期望將其在傳統燃油車市場的份額轉移至電動車領域 。然而，就連特斯拉也從 2024 年的第三名跌至上個月的第八位 。

齊普策表示：「差異過於顯著，甚至在歐洲內部亦是如此。」 儘管如此，寶馬集團（包括寶馬、迷你和勞斯萊斯品牌）的全球電動車銷量仍成長了 14%，達到超過 42.65 萬輛 。