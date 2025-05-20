Waymo無人駕駛計程車擴展至聖荷西！加州批准南灣商業叫車服務

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-20 14:30

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Alphabet (GOOGL-US) 旗下自駕車部門 Waymo 宣布，已獲得加州公用事業委員會（CPUC）核准，將其無人駕駛叫車服務擴展至舊金山灣區更多地區，包括聖荷西（San Jose） 和南灣。

根據《CNBC》報導，Waymo 在 X 表示：「我們非常高興地宣布，CPUC 已批准我們在南灣及幾乎整個聖荷西地區，提供全自動化商業叫車服務的申請！」

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不過 Waymo 也補充指出，該批准短期內不會對現有營運造成改變，但期待未來將 Waymo One 的優勢帶到灣區的更多地區。

聖荷西市長 Matt Mahan 也表達對此措施的支持。他在社群媒體上發文稱：「Waymo 體現了我們地區的創新精神，所以現在是時候讓他們加入我們矽谷首府了！」

Waymo 早在三月就向監管機構提交最新乘客安全計畫，這是其申請擴大自駕車營運範圍的關鍵一步。經過數月審查後，監管單位於週一（19 日）正式核准申請，使 Waymo 得以在更廣泛地區，經營其完全自動化的商業叫車服務。

隨著 Waymo 積極擴張，加州車輛管理局（DMV）也在研擬針對自動駕駛汽車的測試與部署新規定，以因應未來可能出現的大規模自駕車商業化應用。