Fed博斯蒂克：個人傾向今年降息一次

鉅亨網編譯張祖仁 綜合外電 2025-05-19 21:04

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亞特蘭大 Fed 行長博斯蒂克周一 (19 日) 表示，他目前傾向於今年只降息一次，因為聯準會試圖在通膨的潛在上行壓力與經濟衰退的擔憂之間取得平衡。

聯準會 3 月發布的預測顯示，2025 年美國將降息 2 次，每次 25 個基點。然而，博斯蒂克表示，關稅的幅度已經超過聯準會年初的預期。

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他說，「就目前而言，預計解決這個問題還需要更長的時間。我今年更傾向於一次性降息，因為我認為這需要時間，我們就拭目以待吧。」

聯準會肩負支持就業最大化和穩定物價的雙重使命。上周的消費者信心調查顯示，美國人擔心關稅可能推高通膨，通膨擔憂再次加劇。在被問及更擔心哪一方的任務時，博斯蒂克關注的是潛在的物價上漲。

他說，「我非常擔心通膨，主要是因為通膨預期正以一種令人不安的方式變動，這將使我們的工作更加困難。」

博斯蒂克目前不是負責制訂利率政策的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的投票成員。

自川普總統 1 月上任以來，關稅情勢已發生數次變化。川普 4 月 2 日宣布對幾乎所有貿易夥伴徵收關稅，隨後宣布暫停徵收 90 天關稅，對大多數國家的關稅稅率定為 10%。美國也與中國達成為期 90 天的停戰協議，不過關稅仍高於川普上任前的水平。