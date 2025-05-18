川普再批聯準會鮑爾延遲降息 高盛下修降息時間點

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-18 13:30

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美國總統川普當地時間週六（17 日）再次發表對聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）的嚴厲批評，指責他「總是遲到」、可能再次搞砸經濟，並呼籲聯準會儘速降息以提振經濟，同時也怒嗆零售巨頭沃爾瑪（Walmart）將成本轉嫁給消費者一舉。

川普抨擊鮑爾遲緩降息，警告恐重創經濟

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根據《路透》報導，川普在自家社交平台 Truth Social 上發文表示：「幾乎所有人都認為聯準會應該盡早降息，而不是拖延到太晚。總是遲到的鮑爾可能又會搞砸一切，但誰知道呢？」

川普怒罵聯準會鮑爾拖延降息。(圖: REUTERS/TPG)

儘管聯準會連續三次會議維持利率不變（目前區間為 4.25% 到 4.50%），市場對於未來是否降息的預期已出現轉變。

多位聯準會官員，包括副主席 Philip Jefferson 及紐約聯儲銀行行長 John Williams，預計將於下週發表談話，市場高度關注是否對川普言論做出回應。

美國通膨與消費信心低迷，高盛下修降息時間點

近期經濟數據顯示美國通膨壓力仍在，4 月進口物價上升、5 月消費者信心持續低迷，突顯出市場對貿易與政策不確定性的擔憂。

高盛（Goldman Sachs）最新報告將原本預期的聯準會降息時間由 7 月延後至 12 月；根據倫敦證券交易所（LSEG）數據，市場認為聯準會 9 月降息的機率約為 67.1%，遠低於先前 7 月的預期。

市場分析指出，在高利率環境下，美國經濟正在逐步降溫，雖然通膨有放緩跡象，但整體前景仍不明朗，貨幣政策走向需更加謹慎。

川普怒批沃爾瑪漲價轉嫁關稅：應自行吸收成本

川普此次發文不僅針對聯準會，也點名批評零售巨頭沃爾瑪。他指出，沃爾瑪不應將商品漲價歸咎於關稅政策，而是應自行吸收成本，不該轉嫁給消費者。

他在 Truth Social 上表示：「沃爾瑪去年已賺進數十億美元，根本沒有理由將關稅成本轉嫁給我們尊貴的顧客。」川普更警告將會「密切關注」沃爾瑪未來是否繼續漲價。

本週稍早，沃爾瑪公布強勁財報，但首席財務長 John Rainey 也表示，受到關稅壓力與經濟不穩定因素影響，5 月起部分商品將進一步調漲，並坦言零售商難以完全吸收成本。

關稅壓力與通膨風險，川普擔憂政策受阻

根據聯準會近期公布的《褐皮書》（The Beige Book）指出，多數企業已收到來自供應商的漲價通知，進一步加劇市場通膨壓力。

若沃爾瑪等大型零售商將成本轉嫁至消費端，將推升物價，進而可能迫使聯準會延後降息，影響川普希望推動的「製造業回流」、「降低國債」等政策主張。

對川普而言，壓抑物價與推動降息政策，不僅攸關經濟成效，更牽動其明年的中期選舉策略與經濟領導形象重塑。

零售巨頭財報將揭示通膨趨勢與降息可能