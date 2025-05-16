川普關稅影響顯現！汽車出口暴跌引發經濟成長擔憂 墨西哥連續第三次降息2碼救市

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-05-16 12:40

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墨西哥央行周四 (15 日) 宣布降息 2 碼至 8.5%，連續第 3 次決定降息 2 碼。儘管通膨率仍處目標區間，但決策官員對貿易摩擦加劇及經濟疲軟的擔憂促使該行採取寬鬆政策，顯示這個拉美第二大經濟體正面臨成長壓力。

墨西哥央行委員會一致通過本次降息決議，並預估今年第二季通膨率 3.9%，高於先前預測的 3.5%，第三季料將降至 3.5%，全年通膨路徑仍指向明年第三季降至接近 3% 的目標。

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根據墨西哥央行聲明，未來可能繼續調整貨幣政策，暗示不排除進一步降息可能。

分析師指出，通膨溫和為墨西哥貨幣政策寬鬆提供空間，但決策官員更擔心美國關稅政策對出口導向的墨西哥經濟造成衝擊。

美國總統川普的汽車關稅措施對墨西哥影響正在顯現。根據墨西哥國家統計和地理研究所 (INEGI) 近日發佈的報告，受美國關稅不確定性影響，墨西哥上月汽車產量年減 9.1% 至 32.6 萬輛。輕型汽車出口量亦下降 10.9% 至 25.6 萬輛。該數據與 3 月銷量大增表現形成鮮明對比，墨西哥 3 月輕型汽車產量年增率為 12.2%。

INEGI 表示，美國是墨西哥輕型汽車出口的主要目的地，占出口總量的 81.4%，出口量達 84 萬輛，而汽車出口額下降是發生在川普今年上任美國總統之後。

目前，汽車業是墨西哥出口額最大產業。根據墨西哥汽車工業協會 (AMIA) 數據，汽車業在墨西哥的重要性在於佔據墨西哥製造業的 20.5%，高於任何其他行業。

值得注意的是，高盛近期上調對未來兩年墨西哥經濟成長預期。該投行預估墨西哥今年 GDP 將與去年持平，此前預測為萎縮 0.5%。同時，高盛還將明年墨西哥經濟成長預期從 1.2% 上調至 1.4%。

高盛指出，此次調整美國經濟表現強勁，以及墨西哥今年首季意外實現 0.2% 的增長，顯示出一定的經濟韌性。

高盛首席拉丁美洲經濟學家 Alberto Ramos 在最新報告中寫道：「儘管我們略微上調了預測，但今年對墨西哥而言仍將是經濟持長非常困難的一年。」他認為，美國對墨西哥的關稅問題仍未解決，且即將展開的《美墨加協定》審查結果也存在高度不確定性，這將繼續對出口導向型的墨西哥經濟構成壓力。