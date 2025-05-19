〈房產〉輝達總部將落腳何處？ 北市三大園區周邊預售房價這裡最親民

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-05-19 11:59

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科技產業是目前台灣經濟產業的破風手，園區周邊的房市也長期被看好，台灣房屋根據實價登錄資料，統計台北市三大產業園區近兩年的預售屋單價，2024 年以南港經貿園區的 126.8 萬元最貴，年漲幅 17.3%，同樣為三大產業園區之首，其次為內湖科技園區的 121.8 萬，年漲幅也有 10.7%；而新興開發的北士科，去年均價 111 萬元，甚至還比 2023 年微幅下修了 1.2%，是首都唯一價跌的產業園區。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，南港、內湖的開發時序較綿長，與新興開發的北士科相比，新案釋出的供給相對稀少，加上港湖的整體機能較成熟，尤其南港近年還有多項重大開發案加持，使預售案更具創價空間，漲幅表現突出。

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而北士科自 2022 年開始首見推案後，房價就直上每坪 100 萬元大關，但近年邁向推案高峰之際，強碰政府打炒房政策；加上北士科近期的推案分佈有所調整，過去推案集中在靠近既有商圈較近、房價較高的軟橋段，去年則有不少新案坐落生活機能仍待培養、價格較低的新洲美段，導致 2024 年北士科周邊的預售屋均價較 2023 年略為收斂。