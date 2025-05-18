本週操盤筆記：全球PMI初值、陸澳印尼利率決議、日本CPI

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-05-18 21:50

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未來一周，中國零售銷售與工業生產數據將為美國關稅政策影響提供重要指引，周四 (22 日) 公布的採購經理人指數 (PMI) 初值也將為市場提供更詳細的觀察，以了解主要經濟體面對全球貿易狀況改變時的經濟韌性。PMI 調查數據顯示全球經濟上月走緩至近一年半最低水位，全球出口創兩年多最大降幅，商業樂觀情緒跌至疫情爆發初期以來最低水平。

值得注意的是，5 月 PMI 初值資料是在美中兩國同意暫緩加徵關稅 90 天後收集的，這有助於提振金融市場情緒，企業如何反應則尚待觀察。與此同時，中國、澳洲跟印尼的央行也將公布最新利率決定，市場也將密切關注中國和日本發布的關鍵經濟數據。

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本週操盤筆記 (0519-0523)

1. 美歐日等國 PMI

美國 PMI 數據顯示 4 月經濟成長疲軟、商品價格飆漲，4 月 2 日宣布的對等關稅暫緩徵收時間將在 7 月中結束，這一前景也可能扭曲商業行為，因出口商可能會搶先一步動作。

在歐洲，英國 4 月薪資稅上調和德國政壇變天影響將透過 5 月 PMI 初值而受到市場進一步審視。英國 4 月 PMI 初值顯示商業活動和就業下滑，增加經濟下行風險，德國製造商報告的產量增幅雖創 3 年之最，但仍難讓歐元區經濟有效擴張。

在日本，5 月短觀指數本周將公佈，若上升將在一定程度上緩解市場擔憂。日本商業信心下滑至 5 年低點後，市場也將關注美國關稅政策對日本的任何影響。

2. 陸經濟數據與 LPR

中國周一 (19 日) 將公佈一連串關鍵數據，包括 4 月工業生產、零售銷售、固定資產投資和失業率。此次發布的數據將是首批反映上月美國關稅升級對中國經濟影響的完整數據。不過，自上周一 (12 日) 宣佈為期 90 天的關稅休戰以來，市場情緒有所改善，但分析師認為消費和房市結構性挑戰仍未解決，零售或就業數據的任何疲軟都可能增強北京進一步寬鬆的理由。

隔日，中國人民銀行 (央行) 將公布 LPR 利率，料將下調 10 個基點，目前 1 年期 LPR 利率為 3.1%，5 年期 LPR 為 3.6%。中國央行日前已經宣布一系列寬鬆政策措施，包括降低存準率 50 個基點、降低政策利率 10 個基點，其中 7 天逆回購利率降低 10 個基點至 1.4% 以及降低所有期限常備借貸便利(LSF)10 個基點，因此 LPR 料將跟進走降。

3. 澳洲央行利率決議

澳洲央行 (RBA) 料將在周二 (20 日) 政策會議上宣布降息 1 碼，市場估澳洲現金利率調降 1 碼至 3.85% 的機率高達 98%。澳洲四大銀行之一的國民銀行 (NAB) 甚至呼籲降息 50 個基點，而最近發布的經濟數據如家庭支出和建築審批的萎縮表現，以及通膨處於 RBA 設定的 2% 至 3% 目標範圍內，這些都支持 RBA 繼 2 月會議後再次進行降息。

4. 日本 CPI

日本周五 (23 日) 將公佈 4 月通膨數據，核心 CPI 年增率料將從 3 月的 3.2% 上升至 3.4%。分析師預估，4 月數據將反映出能源補貼減少和新財年價格上漲的殘留影響，尤其是在食品和教育方面。被視為領先指標的東京 CPI 年增率加速至 3.4%，而扣除新鮮食品與燃料價格的「核心 - 核心」CPI，從之前的 2.2% 躍升至 3.1%，給日本央行 (BOJ) 帶來更大壓力。