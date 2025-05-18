高盛建議市場反彈後該怎麼操作：三類熊市辨別與資產配置建議

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-18 21:56

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美國標普 500 指數自 4 月 8 日低點反彈以來，至週二（13 日）收盤累計上漲 18.1%，重返年初以來的正報酬區間。

對於這波強勁反彈，高盛（Goldman Sachs）全球股票策略師 Peter Oppenheimer 發布報告《反彈過後該怎麼做》（What To Do After The Rally），提醒投資人應審慎評估當前所處的熊市類型，並調整資產配置策略。

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儘管標普 500 指數反彈強勁，但高盛提醒，當前市場仍受政策與經濟變數影響，需審慎應對未來波動。

高盛建議，投資人應聚焦於具備複利成長潛力的成長型企業，及擁有穩定股息與回購機制的價值型股票，並保持資產配置靈活性，才能在震盪市中掌握長期報酬。

高盛：當前屬「事件驅動型熊市」，市場反彈後仍存變數

高盛將熊市分類為三種類型：

結構性熊市：如 1929 年大蕭條、2008 年金融海嘯，通常由資產泡沫與過度槓桿引發； 週期性熊市：主要受經濟衰退預期驅動； 事件驅動型熊市：源於突發事件，例如貿易戰、疫情等。

根據高盛觀點，這次市場修正屬於第三類型。4 月初美國公布新一輪關稅措施，引發衰退疑慮，為此次修正主因。

然而，隨著美中暫停加徵關稅 90 天、以及美英達成貿易協議，市場氣氛出現反轉，帶動股市回升。

不過，高盛警告，這波反彈恐為典型「熊市反彈」（Bear Market Rally），並非多頭行情的起點。事件型熊市的特徵是「跌得快、彈得快」，但後續走勢通常缺乏延續力，短線漲幅空間有限。

關稅與利率政策仍構成市場壓力

儘管中美關係暫時緩和，但高盛指出，美國實施的有效關稅稅率仍高達 13%，遠高於修正前的 3.5%，對企業營運與消費信心構成壓力。

此外，由於通膨降溫進展有限，聯準會（Fed）可能延後降息時程，從原本預期的 7 月延後至年底，進一步限制市場反彈動能。

高盛投資建議：轉向多元 Alpha 策略、分散風險

高盛表示，面對當前市場高估值與政策不確定性並存的局面，建議投資人調整策略，從「集中押注」轉向「多元 Alpha」，也就是強調個股與產業主題的選擇，而非單一市場走勢。

在科技領域方面，儘管美國大型科技股近期波動加劇，但高盛指出，這些企業 2024 年第一季財報顯示營利年增率達 30%，遠優於標普非科技成分股的 9%。

特別是在 AI 技術投資持續擴張的背景下，具備技術護城河的科技公司仍具長期吸引力，且估值壓力已因近期回調而獲得部分釋放。

同時，高盛看好歐洲銀行與亞洲金融等價值型板塊的表現，稱其自 2022 年起已累計跑贏美國科技股約 25%。

這些板塊不僅估值偏低（歐洲銀行的本益比僅約 6 至 8 倍），部分銀行的股息殖利率更高於 5%，在利率波動劇烈的環境下，具備防禦性與穩定收益的優勢。

在地區配置方面，高盛則建議超配歐洲與中國市場，前者受惠於製造業回流與貿易修復，後者則受政策寬鬆與內需復甦帶動。相對地，對於估值明顯偏高的美國科技股，則建議降低曝險。