IEA上調全球油供應預測 OPEC+增產壓低油價

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-16 02:00

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國際能源署 (IEA) 在最新報告中指出，隨著沙烏地阿拉伯與其他石油輸出國組織與盟國 (OPEC+) 成員國加速解除減產措施，今年全球原油供應成長將超過先前預期。儘管電動車銷售創新高並抑制需求，IEA 預測，今年全球原油供應將增加 160 萬桶 / 日，較先前預測上調 38 萬桶 / 日。

OPEC + 加速增產 油市供給壓力加大

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OPEC + 於 5 月和 6 月決議加快解除原先的減產協議，沙烏地阿拉伯成為唯一具備即時增產能力的國家。這波增產行動，加上美國總統川普的關稅政策引發經濟不確定性，導致國際油價本月初跌至四年來低點。

即便 IEA 小幅上調今年原油需求增長預期至 74 萬桶 / 日，但相較第一季 99 萬桶 / 日的成長，接下來需求增速恐放緩至 65 萬桶 / 日。IEA 警告，「全球原油需求成長放緩的跡象已經浮現」，經濟逆風與電動車需求暴增正共同打壓石油消費。

美國頁岩油受低價衝擊 產量預測下修

IEA 同時下調美國頁岩油產量增長預測，預計 2025 年將減少 4 萬桶 / 日、2026 年減少 19 萬桶 / 日，主因油價低迷迫使業者削減開採計畫。今年以來，美國大型頁岩油公司已宣布削減 14 座鑽井平台。

低油價同樣衝擊俄羅斯。4 月俄羅斯石油收入降至 132 億美元，創 2023 年 6 月以來新低。儘管俄羅斯當月產量增加至 930 萬桶 / 日，出口也升至 760 萬桶 / 日，但收入仍未見好轉。

電動車熱銷改寫市場格局 油需長期承壓

IEA 報告指出，全球電動車銷售將在 2025 年突破 2,000 萬輛，約占全球汽車銷售的四分之一，其中中國市場貢獻達 1,400 萬輛，連續兩年創下歷史新高。